Их часто путают с котлетами: как легко приготовить легендарные мазурики

Если вы никогда раньше не слышали о мазуриках, самое время для знакомства. Это звезда волынской кухни, которая точно заслуживает центрального места на вашем столе.

Мазурики – это аппетитные сеченики с сыром, которые сочетаются с любым салатом или гарниром. Дополните блюдо любимым соусом – и вы получите результат как из дорогого ресторана. 24 Канал предлагает приготовить мазурики по рецепту портала Shuba. Не пропустите Начинаем день с хорошего настроения: оригинальные блины с ветчиной, сыром и авокадо Как приготовить мазурики? Час : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов куриного фарша;

– 2 яйца;

– 40 граммов сливочного масла;

– 40 граммов твердого сыра;

– 20 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка сушеного лука;

– 1 чайная ложка соли;

– соль, перец, специи по вкусу;

– панировочные сухари. Приготовление: К мясному фаршу добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль, сушеный чеснок и лук, а также молотый перец. Все хорошо перемешайте. Влейте молоко, всыпьте натертый сыр и тщательно вымесите массу. Затем фарш нужно несколько раз отбить, чтобы стал плотнее и пластичнее. Сформируйте из фарша небольшие овальные котлетки – мазурики. Выложите их на противень, застеленный фольгой, и поставьте в холодильник на 40 минут. После охлаждения обваляйте каждый мазурик в панировочных сухарях и обжарьте на хорошо разогретом масле до румяной корочки и полной готовности. Приятного аппетита! Концентрированное наслаждение: рецепт нежного малинового десерта.