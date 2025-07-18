Их часто путают с котлетами: как легко приготовить легендарные мазурики
- Мазурики – это сеченики с сыром, популярные в волынской кухне, которые можно подавать с салатами или гарнирами.
- Основные ингредиенты для мазуриков: куриный фарш, яйца, сливочное масло, твердый сыр, молоко, сушеный лук, специи и панировочные сухари.
Если вы никогда раньше не слышали о мазуриках, самое время для знакомства. Это звезда волынской кухни, которая точно заслуживает центрального места на вашем столе.
Мазурики – это аппетитные сеченики с сыром, которые сочетаются с любым салатом или гарниром. Дополните блюдо любимым соусом – и вы получите результат как из дорогого ресторана. 24 Канал предлагает приготовить мазурики по рецепту портала Shuba.
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Как приготовить мазурики?
- Час: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного фарша;
– 2 яйца;
– 40 граммов сливочного масла;
– 40 граммов твердого сыра;
– 20 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка сушеного лука;
– 1 чайная ложка соли;
– соль, перец, специи по вкусу;
– панировочные сухари.
Приготовление:
К мясному фаршу добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль, сушеный чеснок и лук, а также молотый перец. Все хорошо перемешайте.
Влейте молоко, всыпьте натертый сыр и тщательно вымесите массу. Затем фарш нужно несколько раз отбить, чтобы стал плотнее и пластичнее.
Сформируйте из фарша небольшие овальные котлетки – мазурики.
Выложите их на противень, застеленный фольгой, и поставьте в холодильник на 40 минут.
После охлаждения обваляйте каждый мазурик в панировочных сухарях и обжарьте на хорошо разогретом масле до румяной корочки и полной готовности.
Приятного аппетита!
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