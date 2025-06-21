Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит
На выходные всегда хочется полакомиться чем-то особенным, так почему бы не насладиться любимым медовиком? Тем более приготовленным по рецепту известной кулинарки.
Медовик – это тот торт, который никого не оставит равнодушным. Нежный, воздушный, ароматный десерт сразу сплотит семью вокруг стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб Лилии Цвит.
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Рецепт медовика
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 150 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 4 желтка;
– 250 граммов сметаны;
– 300 граммов меда;
– 400 граммов муки;
– 1 чайная ложка корицы;
– 2 чайные ложки соды.
Приготовление:
В мягкое сливочное масло всыпьте сахар и взбейте смесь миксером до рыхлой массы. Затем, поочередно добавляйте желтки, продолжая взбивать без остановок.
Добавьте сметану и снова хорошо перемешайте все миксером.
Следующим шагом введите мед. Если он застывший, разогрейте его на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке до жидкой консистенции. Перемешайте тесто с медом.
Отдельно подготовьте сухие составляющие: смешайте просеянную муку с корицей и содой. Постепенно вводите сухую смесь в жидкую, взбивая миксером до получения однородного теста без комочков.
Вылейте тесто в форму для выпекания (предварительно застеленную пергаментом), размером примерно 25 на 30 сантиметров.
Выпекайте в духовке, разогретой до 170 градусов, около 30 –40 минут до равномерного румяного цвета.
Приятного аппетита!
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