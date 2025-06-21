Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит

Медовик – это тот торт, который никого не оставит равнодушным. Нежный, воздушный, ароматный десерт сразу сплотит семью вокруг стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб Лилии Цвит.

Интересно Не все так сложно, как придумывают: как приготовить безе – мемы явно преувеличивают

Ингредиенты:

– 150 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 4 желтка;

– 250 граммов сметаны;

– 300 граммов меда;

– 400 граммов муки;

– 1 чайная ложка корицы;

– 2 чайные ложки соды.

Приготовление:

В мягкое сливочное масло всыпьте сахар и взбейте смесь миксером до рыхлой массы. Затем, поочередно добавляйте желтки, продолжая взбивать без остановок.

Добавьте сметану и снова хорошо перемешайте все миксером.

Следующим шагом введите мед. Если он застывший, разогрейте его на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке до жидкой консистенции. Перемешайте тесто с медом.

Отдельно подготовьте сухие составляющие: смешайте просеянную муку с корицей и содой. Постепенно вводите сухую смесь в жидкую, взбивая миксером до получения однородного теста без комочков.

Вылейте тесто в форму для выпекания (предварительно застеленную пергаментом), размером примерно 25 на 30 сантиметров.