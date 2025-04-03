3 апреля, 21:20
На нее все будут засматриваться: как сделать мохнатый кулич, который разорвал интернет
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее пасха была самой красивой. С этим рецептом вы точно добьетесь желаемого!
Мохнатая пасха – это идея победительницы кулинарного шоу "МастерШеф" Валерии Матрохиной. 24 Канал советует воспроизвести ее рецепт, которым она поделилась в своем инстаграме – и все знакомые будут завидовать вашему кулинарному мастерству.
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Рецепт мохнатого кулича
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 кулич;
– 1 пачка турецкой халвы "волосы ангела".
Приготовление:
- Пасху сверху надрезаем и делаем внутри "ямку".
- Плотно накладываем внутрь "волосы ангела".
- Накрываем верхом кулича и украшаем любимой глазурью.
- Подавать ее лучше всего как десерт к чаю.
Приятного аппетита!
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