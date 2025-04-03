На нее все будут засматриваться: как сделать мохнатый кулич, который разорвал интернет

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее пасха была самой красивой. С этим рецептом вы точно добьетесь желаемого!

Мохнатая пасха – это идея победительницы кулинарного шоу "МастерШеф" Валерии Матрохиной. 24 Канал советует воспроизвести ее рецепт, которым она поделилась в своем инстаграме – и все знакомые будут завидовать вашему кулинарному мастерству. Кстати Не липнет и не крошится: идеальная глазурь на пасху Рецепт мохнатого кулича Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 кулич;

– 1 пачка турецкой халвы "волосы ангела". Приготовление: Пасху сверху надрезаем и делаем внутри "ямку". Плотно накладываем внутрь "волосы ангела". Накрываем верхом кулича и украшаем любимой глазурью. Подавать ее лучше всего как десерт к чаю. Приятного аппетита! Магазинные намазки и рядом не станут: готовим домашний плавленый сыр с Эктором.