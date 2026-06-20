Мороженое с клубникой в шоколаде за несколько минут: останется только дождаться, пока оно застынет

Сегодня в магазинах можно найти мороженое на любой вкус и по любому выбору. Но ничто не сравнится с домашним лакомством!

Мороженое дома можно приготовить гораздо быстрее, чем сходить в магазин. Приготовим невероятное лакомство по рецепту yummy.lera и будьте готовы к тому, что родные обязательно попросят добавки!

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Как приготовить мороженое дома?

Ингредиенты:

– 250 – 300 граммов шоколада;

– 250 граммов клубники;

– 500 миллилитров сливок 33%;

– 250 граммов сгущенного молока.

Это мороженое даже лучше, чем в магазине: смотрите видео

Приготовление: