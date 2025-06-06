Лучший суп для лета: готовим окрошку по рецепту Павы

Окрошка – это суп, который идеально подходит в жару. Он не только насытит, но и подарит такую желанную и приятную прохладу.

Рецептов окрошки есть просто множество, но некоторые из них дарят действительно выдающийся результат. 24 Канал предлагает обратить внимание на один из них из инстаграма знаменитого Павы. Читайте также Картофель даже не надо тереть: рецепт драников, с которым будете делать их значительно чаще Рецепт окрошки от Павы Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 3 – 4 средние картофелины;

– 8 – 10 яиц;

– 300 граммов колбасы;

– 3 – 4 свежих огурца;

– 250 граммов редиса;

– зелёный лук;

– горошек;

– пучок укропа;

– 1 литр айрана;

– 1,5 литра минералки;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Отваренный картофель нарежьте небольшими кубиками. Яйца тоже сварите вкрутую: белки измельчите ножом, а желтки перетрите отдельно. Вареную колбасу нарежьте маленькими кубиками. Огурцы и редиску можно измельчить кубиком или нарезать тонкими ломтиками – на ваш выбор. Добавьте зелень: зеленый лук, укроп, можно также использовать зеленый горошек. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте сметану, немного горчицы и несколько капель лимонного сока для приятной кислинки. Залейте смесь айраном и газированной минеральной водой. Хорошо перемешайте, при необходимости еще раз подкорректируйте вкус. Приятного аппетита! Самый лучший торт на Зеленые праздники: как сделать "Лесной мох".