Сколько бы ни сделали – все равно будет мало: рецепт любимых оладий из кабачков на каждый день

Оладьи из кабачков – это то блюдо, которое всегда радушно встречают за столом. Его любят и дети, и взрослые, поэтому неудивительно, что редко когда возникает возможность оставить что-то на потом.

Универсальность кабачков открывает целое разнообразие блюд, над которыми могут поколдовать хозяйки. Но даже несмотря на это оладьи всегда останутся фаворитом предпочтений украинцев. 24 Канал советует приготовить их по рецепту портала "Хорошие новости", который не требует усилий и непременно подарит фантастический результат.

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Рецепт оладий из кабачков

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средние кабачки;

– 1 луковица;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу;

по желанию:

– натертый сыр;

– мелко нарезанные грибы;

соус:

– 1 огурец;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– мелко нарезанная зелень.

Приготовление:

Кабачки моем и грубо натираем. Лук мелко натираем и добавляем к кабачкам. В большой миске соединяем все ингредиенты. Соль добавляем перед жаркой, чтобы кабачки не пустили сок. Выкладываем оладьи на хорошо разогретую сковороду и жарим до золотистости с двух сторон на среднем огне. Для соуса соединяем сметану с зеленью и мелко натертым огурцом. Подаем оладьи с соусом к столу.

Приятного аппетита!

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