Влага здесь не лишняя: рецепт кабачковых оладий, которые никогда не надоедают

Оладьи из кабачков один из основных пунктов летнего меню. Это и неудивительно, ведь в приготовлении они легкие и всегда дарят превосходный результат.

Этот летний рецепт можно воспроизводить хоть каждый день – эти оладьи никогда не надоедают. Обычно хозяйки отжимают лишнюю влагу после их натирания, но здесь этот шаг лишний, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media. Читайте также Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке Рецепт оладий из кабачков Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 лук;

– 2 яйца;

– 4 – 5 столовых ложек муки;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Кабачок натираем на крупной терке, лук – на мелкой. Смешиваем, но не солим. Добавляем яйца, муку и молотый черный перец. Все хорошо перемешиваем. Ставим сковородку на плиту, вливаем немного масла. Когда масло хорошо разогревается – только тогда добавляем соль к овощному тесту. Еще раз перемешиваем массу и выкладываем ее ложкой на горячую сковородку. Жарим на небольшом огне, не спеша. Подрумяниваем с одной стороны, затем осторожно переворачиваем на другую. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаем со сметанным соусом или свежей зеленью. Приятного аппетита! Деликатес на целый год: как заготовить кабачковую икру.