С ней всегда идеальный результат: готовим пасхальный кулич с Лилией Цвит
Пасха приближается, и уже совсем скоро мы будем готовить любимый кулич. Обычно хозяйки используют сразу несколько рецептов, и перепись Лилии Цвит точно должна быть среди них.
Выпекание кулича – это традиция, которая передается из поколения в поколение. А чтобы все точно пошло по плану, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом любимой Лилии Цвит.
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Рецепт кулича от Лилии Цвит
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
опара:
– 500 миллилитров молока;
– 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);
– 3 столовые ложки сахара (от общего количества);
– 8 столовых ложек муки (от общего количества);
тесто:
– 10 желтков;
– 100 граммов домашней сметаны 100 граммов домашней сметаны;
– 50 граммов смальца;
– 150 граммов сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;
– половина чайной ложки соли;
– 300 граммов сахара;
– 16 граммов ванильного сахара;
– 1450 граммов просеянной муки;
– половина чайной ложки куркумы;
– цедра одного лимона;
– 1 столовая ложка водки;
– 400 граммов сухофруктов.
Приготовление:
- В большую миску наливаем молоко комнатной температуры, добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем, после чего всыпаем около 8 столовых ложек муки и еще раз размешиваем до однородности. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на полчаса для образования опары.
- Тем временем в отдельной емкости соединяем мягкое масло, растопленный смалец, сметану, желтки, ванильный сахар, соль и сахар. Взбиваем смесь миксером до полного растворения сахара.
- Готовую желтковую массу вливаем в поднятую опару и частями вводим муку (в три подхода), постоянно вымешивая тесто.
- Поверхность стола смазываем растительным маслом и перекладываем тесто. Вымешиваем его 15 минут, при необходимости добавляя немного масла для лучшей эластичности.
- После этого возвращаем тесто в миску, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 – 2 часа, чтобы оно хорошо подросло.
- Далее смазываем руки маслом, обминаем тесто, добавляем измельченные запаренные сухофрукты, посыпанные мукой, цедру лимона и немного водки. Замешиваем до однородного состояния, накрываем миску и оставляем тесто подходить еще раз примерно на час. Смазываем поверхность теста маслом.
- После второго подхода еще раз обминаем. Форму для выпечки смазываем или выстилаем пергаментом. Заполняем ее тестом на треть высоты. По желанию можно украсить верхушку кулича фигурками из теста.
- Когда тесто в формах увеличится втрое, смазываем верх желтком. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 160 градусов. Маленькие куличи выпекаем до 30 минут, большие – около часа.
Приятного аппетита!
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