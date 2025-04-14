С ней всегда идеальный результат: готовим пасхальный кулич с Лилией Цвит

Пасха приближается, и уже совсем скоро мы будем готовить любимый кулич. Обычно хозяйки используют сразу несколько рецептов, и перепись Лилии Цвит точно должна быть среди них.

Выпекание кулича – это традиция, которая передается из поколения в поколение. А чтобы все точно пошло по плану, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом любимой Лилии Цвит.

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Рецепт кулича от Лилии Цвит

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

опара:

– 500 миллилитров молока;

– 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);

– 3 столовые ложки сахара (от общего количества);

– 8 столовых ложек муки (от общего количества);

тесто:

– 10 желтков;

– 100 граммов домашней сметаны 100 граммов домашней сметаны;

– 50 граммов смальца;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;

– половина чайной ложки соли;

– 300 граммов сахара;

– 16 граммов ванильного сахара;

– 1450 граммов просеянной муки;

– половина чайной ложки куркумы;

– цедра одного лимона;

– 1 столовая ложка водки;

– 400 граммов сухофруктов.

Приготовление:

В большую миску наливаем молоко комнатной температуры, добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем, после чего всыпаем около 8 столовых ложек муки и еще раз размешиваем до однородности. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на полчаса для образования опары. Тем временем в отдельной емкости соединяем мягкое масло, растопленный смалец, сметану, желтки, ванильный сахар, соль и сахар. Взбиваем смесь миксером до полного растворения сахара. Готовую желтковую массу вливаем в поднятую опару и частями вводим муку (в три подхода), постоянно вымешивая тесто. Поверхность стола смазываем растительным маслом и перекладываем тесто. Вымешиваем его 15 минут, при необходимости добавляя немного масла для лучшей эластичности. После этого возвращаем тесто в миску, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 – 2 часа, чтобы оно хорошо подросло. Далее смазываем руки маслом, обминаем тесто, добавляем измельченные запаренные сухофрукты, посыпанные мукой, цедру лимона и немного водки. Замешиваем до однородного состояния, накрываем миску и оставляем тесто подходить еще раз примерно на час. Смазываем поверхность теста маслом. После второго подхода еще раз обминаем. Форму для выпечки смазываем или выстилаем пергаментом. Заполняем ее тестом на треть высоты. По желанию можно украсить верхушку кулича фигурками из теста. Когда тесто в формах увеличится втрое, смазываем верх желтком. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 160 градусов. Маленькие куличи выпекаем до 30 минут, большие – около часа.

Приятного аппетита!

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