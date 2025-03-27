Даже через неделю останется мягкой: рецепт паски, которая станет вашей любимой

Скоро Пасха, и каждый будет наслаждаться любимой пасхой с маслом. Единственная забота чтобы она долго оставалась свежей, но и для этого есть решение.

Этот кулич порадует нежностью и вкусом не только в первые дни Пасхи. Даже через неделю она будет такой, как будто ее только что приготовили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт кулича

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

Для заварной основы:

– 50 граммов муки;

– 200 миллилитров горячего молока;

Для опары:

– 200 миллилитров чуть теплого молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 40 граммов прессованных дрожжей;

– 130 граммов просеянной муки;

Для теста:

– 7 желтков;

– 1 белок;

– 150 граммов сахара;

– 2 пакетика ванильного сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 100 граммов сливочного масла;

– 600 граммов муки;

– 0,25 чайной ложки куркумы;

– 200 граммов изюма;

– 1 чайная ложка цедры;

– 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление:

Для приготовления заварной основы, добавьте горячее молоко к муке и перемешайте миксером до однородной массы без комочков. Масса должна быть густой и липкой. Для опары растворите прессованные дрожжи в молоке с сахаром. Добавьте охлажденную заварную основу и тщательно перемешайте миксером. Постепенно добавьте просеянную муку и снова перемешайте до однородности. Накройте опару полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут. Для теста взбейте желтки с белком, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородной светлой массы. Оставьте на 20 минут, затем смешайте с опарой. Постепенно добавляя просеянную муку, замесите тесто, добавляя растопленное негорячее сливочное масло по ложке. Вымешивайте тесто руками в течение 40 минут. Добавьте сухофрукты, смешанные с крахмалом, в готовое тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. Смажьте руки маслом, сформируйте шарики из теста и выложите в бумажные формы. Сделайте отверстие в центре каждого кулича для выхода воздуха. Дайте куличам подойти в течение часа. Смажьте верхушки куличей желтком, смешанным с молоком или водой. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение часа.

Приятного аппетита!

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