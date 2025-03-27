Даже через неделю останется мягкой: рецепт паски, которая станет вашей любимой
Скоро Пасха, и каждый будет наслаждаться любимой пасхой с маслом. Единственная забота чтобы она долго оставалась свежей, но и для этого есть решение.
Этот кулич порадует нежностью и вкусом не только в первые дни Пасхи. Даже через неделю она будет такой, как будто ее только что приготовили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт кулича
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
Для заварной основы:
– 50 граммов муки;
– 200 миллилитров горячего молока;
Для опары:
– 200 миллилитров чуть теплого молока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 40 граммов прессованных дрожжей;
– 130 граммов просеянной муки;
Для теста:
– 7 желтков;
– 1 белок;
– 150 граммов сахара;
– 2 пакетика ванильного сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 100 граммов сливочного масла;
– 600 граммов муки;
– 0,25 чайной ложки куркумы;
– 200 граммов изюма;
– 1 чайная ложка цедры;
– 1 столовая ложка крахмала.
Приготовление:
- Для приготовления заварной основы, добавьте горячее молоко к муке и перемешайте миксером до однородной массы без комочков. Масса должна быть густой и липкой.
- Для опары растворите прессованные дрожжи в молоке с сахаром. Добавьте охлажденную заварную основу и тщательно перемешайте миксером. Постепенно добавьте просеянную муку и снова перемешайте до однородности. Накройте опару полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут.
- Для теста взбейте желтки с белком, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородной светлой массы. Оставьте на 20 минут, затем смешайте с опарой. Постепенно добавляя просеянную муку, замесите тесто, добавляя растопленное негорячее сливочное масло по ложке. Вымешивайте тесто руками в течение 40 минут.
- Добавьте сухофрукты, смешанные с крахмалом, в готовое тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час.
- Смажьте руки маслом, сформируйте шарики из теста и выложите в бумажные формы. Сделайте отверстие в центре каждого кулича для выхода воздуха. Дайте куличам подойти в течение часа.
- Смажьте верхушки куличей желтком, смешанным с молоком или водой. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение часа.
Приятного аппетита!
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