Копеечный печеночный рулет превзойдет мясных конкурентов: рецепт из соцсетей, который стоит иметь

Печеночный рулет может добавить хорошего настроения и подарить новый яркий вкус. Он не требует затрат и гарантированно порадует вкусным результатом.

Все прекрасно знают о пользе печени, но стоит лишь немного постараться, чтобы превратить копеечный субпродукт в настоящее произведение кулинарного искусства, рассказывает TikTok yummy.lera.

Как приготовить красивый печеночный рулет?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов печени;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– 80 граммов муки;

– 400 миллилитров молока;

– 40 миллилитров растительного масла;

начинка:

– 400 граммов шампиньонов;

– масло;

– 3 луковицы;

– 3 морковки;

– 3 плавленые сырки;

– 40 граммов майонеза;

– 3 зубчика чеснока;

для подачи:

– укроп;

– грецкие орехи.

Делаем рулет, который подарит праздник: видео

Приготовление:

Тщательно промойте печень, удаляя все лишнее, и подготовьте основу для блинов: соедините ее с яйцами, мукой, молоком, маслом и щепоткой соли, после чего перебейте массу блендером до однородности. Выпекайте тонкие блины на хорошо прогретой сковороде с обеих сторон, смазав поверхность маслом только один раз в самом начале. Складывайте готовые заготовки стопкой и оставьте до полного остывания. Для начинки сначала подсушите шампиньоны на сухой горячей сковородке, чтобы испарить лишний сок. Отдельно пассеруйте лук до золотистого оттенка, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут, после чего верните грибы к овощам. Когда зажарка остынет, добавьте к ней плавленый сыр, немного майонеза, специи и чеснок, а затем измельчите все блендером до состояния нежного крема. Чтобы сформировать блюдо, выкладывайте блины один на один с небольшим напуском, щедро смазывая каждый слой полученным кремом. Аккуратно подверните края и заверните все в плотный рулет, после чего заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь для пропитки. Перед подачей смажьте поверхность тонким слоем майонеза, посыпьте измельченными орехами со свежим укропом и нарезайте на порционные кусочки.

Что еще можно добавить для вкуса?

Добавление мелко натертого твердого сыра сделает текстуру начинки более густой и насыщенной, а маринованный огурец внесет необходимую свежесть и приятную кислинку, подсказывает Przyslij przepis.

Огурцы стоит нарезать очень мелкими кубиками или натереть и хорошо отжать от лишнего рассола, чтобы рулет не стал слишком влажным и хорошо держал форму при нарезании. Это сочетание создаст отличный контраст с нежной печеночной основой и мягким грибным кремом.

