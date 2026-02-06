Домашняя пицца "Минутка": любимое блюдо теперь можно готовить каждый день

Что может быть лучше любимой пиццы? Возможность приготовить ее быстро и без лишних усилий!

Домашняя пицца – это не только возможность сэкономить, но и шанс совместить в начинке любимые ингредиенты. С рецептом из инстаграма _recipes_ira вы можете наслаждаться ею хоть каждый день!

Как приготовить домашнюю пиццу "Минутка"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– пол чайной ложки соли;

– 9 столовых ложек сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 9 столовых ложек муки;

– 1 чайная ложка;

– начинка на собственный вкус;

– твердый сыр.

Готовим домашнюю пиццу за считанные минуты: видео

Приготовление:

С помощью венчика взбейте яйца с майонезом и сметаной и щепоткой соли до однородного состояния. Постепенно вмешивайте предварительно просеянную муку вместе с разрыхлителем, пока не получите консистенцию густой сметаны. Тесто должно хорошо держать форму: не расплываться по противню, но одновременно легко выкладываться ложкой на пергамент. По наполнению, здесь полная свобода для творчества - добавляйте любые ингредиенты, что вам по вкусу. Отправляйте блюдо в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте до появления аппетитного золотистого цвета.

Зачем добавлять в тесто майонез?

Майонез в тесте – это секретный прием многих опытных хозяек. На первый взгляд это кажется странным, но если разобрать майонез на ингредиенты (масло, яйца, уксус или лимонная кислота), становится понятно, почему он так хорошо срабатывает, рассказывает WP Kuchnia.

Нежность и влажность

Благодаря эмульсии масла и яиц, выпечка на майонезе получается очень мягкой и долго не черствеет. Это особенно заметно в бисквитах, кексах и песочном тесте. Даже через 2 – 3 дня такой пирог будет на вкус как только что испеченный

Универсальный разрыхлитель

Уксус или лимонная кислота, входящие в состав майонеза, вступают в реакцию с содой или разрыхлителем. Это делает тесто особенно воздушным, пористым и помогает ему хорошо подняться в духовке.

Эластичность

Майонез делает тесто "послушным". Если добавить его в дрожжевое тесто или основу для пиццы, оно будет легче раскатываться, не будет рваться и приобретет приятный сливочный оттенок.

