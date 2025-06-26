Раньше их продавали по 100 в день: "базарные" пирожки с яйцом и зеленью

Эти пирожки вам точно захочется немедленно воспроизвести. Тем более, что для этого нужны самые простые ингредиенты и минимум усилий.

Когда-то эти пирожки были настоящей звездой, поэтому неудивительно, что их раскупали за считанные минуты. Любимая начинка, приготовления на сковороде – все, как когда-то, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт пирожков с яйцом и зеленью

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 250 граммов творога;

– 150 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 400 – 450 граммов муки;

начинка:

– 6 вареных яиц;

– пучок зеленого лука;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста, кроме муки, и вымешиваем до однородности. Затем добавляем муку и замешиваем тесто. Оставляем на 15 – 20 минут. Мелко нарезаем яйца и лук, смешиваем, солим и перчим. Формируем пирожки с начинкой. Хорошо защипните края, чтобы пирожки не разваливались во время жарки. Жарим на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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