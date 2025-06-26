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26 июня, 19:44
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Раньше их продавали по 100 в день: "базарные" пирожки с яйцом и зеленью

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пирожки с яйцом и зеленью были популярными и раскупались очень быстро.
  • Их приготовление не требует затрат или чрезмерных усилий.

Эти пирожки вам точно захочется немедленно воспроизвести. Тем более, что для этого нужны самые простые ингредиенты и минимум усилий.

Когда-то эти пирожки были настоящей звездой, поэтому неудивительно, что их раскупали за считанные минуты. Любимая начинка, приготовления на сковороде – все, как когда-то, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт пирожков с яйцом и зеленью

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 250 граммов творога;
– 150 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 400 – 450 граммов муки;
начинка:
– 6 вареных яиц;
– пучок зеленого лука;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты для теста, кроме муки, и вымешиваем до однородности. Затем добавляем муку и замешиваем тесто. Оставляем на 15 – 20 минут.
  2. Мелко нарезаем яйца и лук, смешиваем, солим и перчим.
  3. Формируем пирожки с начинкой. Хорошо защипните края, чтобы пирожки не разваливались во время жарки.
  4. Жарим на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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