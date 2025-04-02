Лучше всех магазинных намазок: готовим домашний плавленый сыр с Эктором

Плавленый сыр – лучшее дополнение к быстрому перекусу. А особенно, когда он приготовлен своими руками по рецепту популярного кулинара.

Перекус может быть не только быстрым и вкусным, но и креативным. 24 Канал предлагает придать будням новых оттенков с домашним плавленым сыром, рецептом которого популярный Эктор поделился в своем инстаграме.

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Рецепт домашнего плавленого сыра

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов творога с творогом;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Взбейте блендером творог, яйцо, сливочное масло, щепотку соли и лимонную кислоту до однородной массы, затем переложите в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до кремообразной консистенции. При необходимости добавьте сметану. Разделите массу на две части, в одну добавьте зелень и цедру лимона, в другую – жареные грибы и сушеный чеснок. Положите в форму и охладите. Подавайте с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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