Король выпечки: готовим пляцок "Три вкуса" – наслаждение в каждой крошке

Этот пирог точно заслуживает видное место на праздничном столе. Сказочный вид и фантастический вкус – все всегда в восторге от этого лакомства.

Если вы ищете, чем поразить гостей на праздник, то этот пирог – точно один из фаворитов. Он порадует лучшим сочетанием вкусов и нежностью, информирует 24 Канал со ссылкой на портал "Семья". Читайте также "Выделяет яд": правда ли, что мед нельзя заливать кипятком Рецепт пляцка "Три вкуса" Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 12 Ингредиенты:

тесто:

– 4 желтка;

– 250 граммов сливочного масла или маргарина;

– 18 граммов разрыхлителя;

– 240 граммов сахара;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 550 граммов муки;

маковая начинка:

– 200 граммов мака;

– 100 граммов сахара;

– 4 белка;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 50 граммов мягкого сливочного масла;

яблочная масса:

– 1 килограмм яблок;

– 1 пакетик желе (крыжовник или киви);

вишневая начинка:

– 800 граммов вишен;

– 1 пакетик вишневого желе;

крем:

– 2 яйца;

– 500 миллилитров молока;

– 200 граммов сахара;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 400 граммов масла;

– 1 пакетик ванильного сахара. Приготовление: Сначала разотрите желтки с сахаром до однородности, затем сложите к ним мягкий маргарин и сметану, тщательно перемешайте. После этого добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто. Разделите его на шесть равных частей и поместите в прохладное место на полчаса. Теперь сделайте маковую начинку: взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Отдельно залейте мак кипятком, дайте ему набухнуть, слейте лишнюю жидкость и измельчите блендером. Сложите измельченный мак с крахмалом, мягким маслом и взбитыми белками, осторожно перемешайте. Для формирования первого коржа раскатайте одну часть теста в тонкий пласт, выложите в подготовленную форму. Равномерно распределите сверху маковую начинку и накройте вторым раскатанным пластом теста, тщательно защипнув края. Чтобы сделайте второй корж, выложите тесто в форму, распределите по нему натертые яблоки (предварительно отцедив лишний сок) и посыпьте сверху сухим желе. Накройте еще одним пластом теста, защипнув края. Аналогично сложите третий корж: выложите тесто, распределите вишни и посыпьте вишневым желе, сверху накройте тестом и защипните края. Выпекайте все коржи в разогретой до 170 градсусов духовке в течение 30 – 40 минут. Для приготовления крема в отдельной емкости смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте небольшое количество молока. Остальное молоко поставьте на огонь и доведите до кипения. В яичную смесь добавьте муку и крахмал, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков, и тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и варите на небольшом огне до загустения. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте полностью остыть. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до пышной массы и постепенно, по одной ложке, добавляйте охлажденную заварную основу, продолжая взбивать до однородного крема. Сложите пляцок: выложите корж с вишнями, смажьте его кремом, сверху положите корж с маком, снова смажьте кремом и накройте коржом с яблоками. По желанию, верх пляцка можно покрыть шоколадной глазурью. Приятного аппетита! Рис будет белым и рассыпчатым: используем секретный ингредиент.