Король выпечки: готовим пляцок "Три вкуса" – наслаждение в каждой крошке
Этот пирог точно заслуживает видное место на праздничном столе. Сказочный вид и фантастический вкус – все всегда в восторге от этого лакомства.
Если вы ищете, чем поразить гостей на праздник, то этот пирог – точно один из фаворитов. Он порадует лучшим сочетанием вкусов и нежностью, информирует 24 Канал со ссылкой на портал "Семья".
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Рецепт пляцка "Три вкуса"
- Время: 2 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
тесто:
– 4 желтка;
– 250 граммов сливочного масла или маргарина;
– 18 граммов разрыхлителя;
– 240 граммов сахара;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 550 граммов муки;
маковая начинка:
– 200 граммов мака;
– 100 граммов сахара;
– 4 белка;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 50 граммов мягкого сливочного масла;
яблочная масса:
– 1 килограмм яблок;
– 1 пакетик желе (крыжовник или киви);
вишневая начинка:
– 800 граммов вишен;
– 1 пакетик вишневого желе;
крем:
– 2 яйца;
– 500 миллилитров молока;
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 400 граммов масла;
– 1 пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
- Сначала разотрите желтки с сахаром до однородности, затем сложите к ним мягкий маргарин и сметану, тщательно перемешайте.
- После этого добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто. Разделите его на шесть равных частей и поместите в прохладное место на полчаса.
- Теперь сделайте маковую начинку: взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Отдельно залейте мак кипятком, дайте ему набухнуть, слейте лишнюю жидкость и измельчите блендером. Сложите измельченный мак с крахмалом, мягким маслом и взбитыми белками, осторожно перемешайте.
- Для формирования первого коржа раскатайте одну часть теста в тонкий пласт, выложите в подготовленную форму. Равномерно распределите сверху маковую начинку и накройте вторым раскатанным пластом теста, тщательно защипнув края.
- Чтобы сделайте второй корж, выложите тесто в форму, распределите по нему натертые яблоки (предварительно отцедив лишний сок) и посыпьте сверху сухим желе. Накройте еще одним пластом теста, защипнув края.
- Аналогично сложите третий корж: выложите тесто, распределите вишни и посыпьте вишневым желе, сверху накройте тестом и защипните края. Выпекайте все коржи в разогретой до 170 градсусов духовке в течение 30 – 40 минут.
- Для приготовления крема в отдельной емкости смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте небольшое количество молока. Остальное молоко поставьте на огонь и доведите до кипения. В яичную смесь добавьте муку и крахмал, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков, и тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая.
- Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и варите на небольшом огне до загустения. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте полностью остыть.
- Мягкое сливочное масло взбейте миксером до пышной массы и постепенно, по одной ложке, добавляйте охлажденную заварную основу, продолжая взбивать до однородного крема.
- Сложите пляцок: выложите корж с вишнями, смажьте его кремом, сверху положите корж с маком, снова смажьте кремом и накройте коржом с яблоками. По желанию, верх пляцка можно покрыть шоколадной глазурью.
Приятного аппетита!
Рис будет белым и рассыпчатым: используем секретный ингредиент.