Их готовят целыми лотками: знаменитые полтавские пирожки с картошкой и мясом

Блюда полтавской кухни – это всегда особый кулинарный опыт. А эти пирожки вы точно запишете в свою книгу рецептов и постараетесь воспроизводить их как можно чаще.

Это лакомство родом из Полтавщины приятно порадует любую хозяйку. В нем сочетаются простые ингредиенты и кулинарный гений украинцев, которые способны создать шедевральное блюдо из чего угодно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт полтавских пирожков

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 25 – 30 пирожков

Ингредиенты:

тесто:

– 850 граммов вареного картофеля;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

– 100 граммов муки;

начинка:

– 750 граммов вареной свинины;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 жареный лук;

– бульон;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Из вареного картофеля делаем пюре, добавляем все ингредиенты для теста и хорошо вымешиваем. Формируем 25 – 30 шариков и накрываем пищевой пленкой. Мясо варим и перекручиваем с луком через мясорубку. Солим, перчим, добавляем бульон и хорошо перемешиваем. Шарики раскатываем, выкладываем начинку и защелкиваем края. Жарим пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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