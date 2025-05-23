Их готовят целыми лотками: знаменитые полтавские пирожки с картошкой и мясом
- Знаменитые пирожки с картофелем и мясом являются частью полтавской кухни.
- Они легкие в приготовлении и изрядно порадуют вас вкусом.
Блюда полтавской кухни – это всегда особый кулинарный опыт. А эти пирожки вы точно запишете в свою книгу рецептов и постараетесь воспроизводить их как можно чаще.
Это лакомство родом из Полтавщины приятно порадует любую хозяйку. В нем сочетаются простые ингредиенты и кулинарный гений украинцев, которые способны создать шедевральное блюдо из чего угодно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт полтавских пирожков
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 25 – 30 пирожков
Ингредиенты:
тесто:
– 850 граммов вареного картофеля;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 100 граммов муки;
начинка:
– 750 граммов вареной свинины;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 жареный лук;
– бульон;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Из вареного картофеля делаем пюре, добавляем все ингредиенты для теста и хорошо вымешиваем.
- Формируем 25 – 30 шариков и накрываем пищевой пленкой.
- Мясо варим и перекручиваем с луком через мясорубку. Солим, перчим, добавляем бульон и хорошо перемешиваем.
- Шарики раскатываем, выкладываем начинку и защелкиваем края.
- Жарим пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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