Тают во рту и влюбляют с первого кусочка: готовим медовые ребрышки с Эктором

Сочные ребрышки станут идеальным дополнением любого пикника. И готовить их лучше всего со знаменитым шефом!

Сочные ребрышки в горчично-медовом соусе – это настоящее прикосновение к наслаждению, которое вы не забудете никогда. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом любимого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

Интересно Аромат будет как у свежего: как правильно заморозить укроп

Рецепт ребрышек

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– килограмм ребрышек;

– соль и перец по вкусу;

соус для гриля:

– 2 столовые ложки чесночного порошка;

– 1 столовая ложка сладкой паприки;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 50 миллилитров оливкового масла;

соус для подачи:

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

– 4 столовые ложки меда;

– 30 миллилитров соевого соуса.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для маринада. Ребра выкладываем на фольгу и смазываем маринадом. Готовим ребра на гриле. Смешиваем ингредиенты для горчично-медового соуса, смазываем ребра. После того, я они приготовятся, аккуратно вынимаем косточки. Подаем к столу с овощами.

Приятного аппетита!

Вкус истории: готовим знаменитую украинскую лемишку.