Тают во рту и влюбляют с первого кусочка: готовим медовые ребрышки с Эктором
- Эктор делится рецептом сочных ребрышек в горчично-медовом соусе, которые можно приготовить для пикника.
- Основные ингредиенты включают килограмм ребрышек, дижонскую горчицу, мед, соевый соус и другие специи.
Сочные ребрышки станут идеальным дополнением любого пикника. И готовить их лучше всего со знаменитым шефом!
Сочные ребрышки в горчично-медовом соусе – это настоящее прикосновение к наслаждению, которое вы не забудете никогда. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом любимого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт ребрышек
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– килограмм ребрышек;
– соль и перец по вкусу;
соус для гриля:
– 2 столовые ложки чесночного порошка;
– 1 столовая ложка сладкой паприки;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 50 миллилитров оливкового масла;
соус для подачи:
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– 4 столовые ложки меда;
– 30 миллилитров соевого соуса.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для маринада.
- Ребра выкладываем на фольгу и смазываем маринадом.
- Готовим ребра на гриле.
- Смешиваем ингредиенты для горчично-медового соуса, смазываем ребра.
- После того, я они приготовятся, аккуратно вынимаем косточки.
- Подаем к столу с овощами.
Приятного аппетита!
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