Изысканность за 5 минут: простой салат с авокадо на каждый день
Когда на улице становится тепло, на первые роли выходят блюда, которые кроме сытости дарят легкость и свежесть. Салат с авокадо – это та опция, которая точно входит в этот перечень.
Авокадо и яйца – идеальное сочетание, когда нужно хочется подать к столу что-то вкусное и легкое. Добавляем огурец и элементарную заправку – и дело сделано, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.
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Рецепт салата с авокадо
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 1 авокадо;
– 1 свежий зеленый огурец;
– несколько капель лимонного сока;
соус:
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте греческий йогурт с майонезом и добавьте измельченный чеснок. Посолите, поперчите по вкусу и отставьте соус в сторону, чтобы он немного настоялся.
- Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и порежьте на мелкие кусочки.
- Огурец также измельчите кубиками.
- Авокадо разрежьте пополам, удалите кость, выньте мякоть ложкой и нарежьте ее. Чтобы авокадо не потемнел, сбрызните его свежим лимонным соком.
- Соедините все компоненты в глубокой миске, добавьте ранее приготовленный соус и все хорошо перемешайте.
- Этот салат лучше всего подходит сразу после приготовления – подавайте его как самостоятельное блюдо или вместе с хрустящим хлебом.
Приятного аппетита!
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