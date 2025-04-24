Изысканность за 5 минут: простой салат с авокадо на каждый день

Когда на улице становится тепло, на первые роли выходят блюда, которые кроме сытости дарят легкость и свежесть. Салат с авокадо – это та опция, которая точно входит в этот перечень.

Авокадо и яйца – идеальное сочетание, когда нужно хочется подать к столу что-то вкусное и легкое. Добавляем огурец и элементарную заправку – и дело сделано, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

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Рецепт салата с авокадо

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 1 авокадо;

– 1 свежий зеленый огурец;

– несколько капель лимонного сока;

соус:

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте греческий йогурт с майонезом и добавьте измельченный чеснок. Посолите, поперчите по вкусу и отставьте соус в сторону, чтобы он немного настоялся. Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и порежьте на мелкие кусочки. Огурец также измельчите кубиками. Авокадо разрежьте пополам, удалите кость, выньте мякоть ложкой и нарежьте ее. Чтобы авокадо не потемнел, сбрызните его свежим лимонным соком. Соедините все компоненты в глубокой миске, добавьте ранее приготовленный соус и все хорошо перемешайте. Этот салат лучше всего подходит сразу после приготовления – подавайте его как самостоятельное блюдо или вместе с хрустящим хлебом.

Приятного аппетита!

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