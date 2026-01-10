Укр Рус
10 января, 16:56
2

Исчезнет со стола за 5 минут: салат, который захочется готовить снова и снова

Юлия Турелык
Часто на выходных мы принимаем дома гостей, поэтому закуски и салат – это те блюда, которые первыми приходят на ум. Чтобы поразить близких вкусным салатом, советуем повторить один рецепт, который охотно в следующий раз попросят еще.

Салат легко и быстро готовится, а его вкус сможет поразить всех, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку".

Как приготовить салат с курицей и огурцами?

Ингредиенты:

  • 250 граммов отварного куриное филе;

  • 1 лук репчатый;

  • 2 сырых яйца;

  • 3 маринованных огурца;

  • 2 столовые ложки майонеза;

  • Соль, перец.

Способ приготовления:

Отваренную куриную грудку нужно разобрать вилкой на волокна, а на сковородке пожарить нарезанный полосками лук. Далее на другой сковородке надо сделать яичные блины так, чтобы они стали тонкими. Далее яйца надо остудить, закрутить в рулетик и нарезать полосками.

В салатницу нужно поместить лук, курицу и яичные блины. Огурцы тоже надо нарезать полосками, добавить к салату и заправить майонезом. Для красоты к салату можно добавить веточку петрушки или укропа.


Вкусный салат, который легко готовится / Фото "Хозяйка"

