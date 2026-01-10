Зникне зі столу за 5 хвилин: салат, який захочеться готувати знову й знову
- Салат з куркою та сиром готується з відвареного курячого філе, цибулі, яєць, маринованих огірків, майонезу, солі та перцю.
- Куряче філе ріжуть на волокна, цибулю обсмажують, а яйця готують у вигляді млинців, які потім нарізають і змішують з іншими інгредієнтами.
Часто на вихідних ми приймаємо вдома гостей, тому закуски й салат – це ті страви, які першими спадають на думку. Щоб вразити близьких смачним салатом, радимо повторити один рецепт, який залюбки наступного разу попросять ще.
Салат легко та швидко готується, а його смак зможе вразити всіх, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку".
Читайте також Всі у захваті від салату "Француз": шедевр з елементарних інгредієнтів
Як приготувати салат з куркою та огірками?
Інгредієнти:
250 грамів відвареного куряче філе;
1 цибуля;
2 сирі яйця;
3 мариновані огірки;
2 столові ложки майонезу;
Сіль, перець.
Спосіб приготування:
Відварену курячу грудку потрібно розібрати виделкою на волокна, а на сковорідці посмажити нарізану смужками цибулю. Далі на іншій сковорідці треба зробити яєчні млинці так, щоб вони стали тонкими. Далі яйця треба остудити, закрутити в рулетик й нарізати смужками.
У салатницю потрібно помістити цибулю, курку та яєчні млинці. Огірки теж треба нарізати смужками, додати до салату й заправити майонезом. Для краси до салату можна додати гілочку петрушки чи кропу.
Смачний салат, який легко готується / Фото "Господинька"
Що ще цікавого можна приготувати?
Засипана капуста – традиційна галицька страва, популярна на весіллях і в різних регіонах України. Основні інгредієнти включають квашену капусту, олію, цукор, вершки, сметану, пшоно, сіль, воду, яйця, чебрець та ялівець.
Баклажани можуть замінити гриби в стравах, і навіть досвідчені господині можуть не помітити різниці. Смажені баклажани ідеально доповнять будь-яку трапезу, головне – замочити їх, щоб позбутися гіркоти.