Зникне зі столу за 5 хвилин: салат, який захочеться готувати знову й знову

Часто на вихідних ми приймаємо вдома гостей, тому закуски й салат – це ті страви, які першими спадають на думку. Щоб вразити близьких смачним салатом, радимо повторити один рецепт, який залюбки наступного разу попросять ще.

Салат легко та швидко готується, а його смак зможе вразити всіх, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку".

Як приготувати салат з куркою та огірками?

Інгредієнти:

250 грамів відвареного куряче філе;

1 цибуля;

2 сирі яйця;

3 мариновані огірки;

2 столові ложки майонезу;

Сіль, перець.

Спосіб приготування:

Відварену курячу грудку потрібно розібрати виделкою на волокна, а на сковорідці посмажити нарізану смужками цибулю. Далі на іншій сковорідці треба зробити яєчні млинці так, щоб вони стали тонкими. Далі яйця треба остудити, закрутити в рулетик й нарізати смужками.

У салатницю потрібно помістити цибулю, курку та яєчні млинці. Огірки теж треба нарізати смужками, додати до салату й заправити майонезом. Для краси до салату можна додати гілочку петрушки чи кропу.



Смачний салат, який легко готується / Фото "Господинька"

