Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Зникне зі столу за 5 хвилин: салат, який захочеться готувати знову й знову
10 січня, 16:56
2

Зникне зі столу за 5 хвилин: салат, який захочеться готувати знову й знову

Юлія Турелик
Основні тези
  • Салат з куркою та сиром готується з відвареного курячого філе, цибулі, яєць, маринованих огірків, майонезу, солі та перцю.
  • Куряче філе ріжуть на волокна, цибулю обсмажують, а яйця готують у вигляді млинців, які потім нарізають і змішують з іншими інгредієнтами.

Часто на вихідних ми приймаємо вдома гостей, тому закуски й салат – це ті страви, які першими спадають на думку. Щоб вразити близьких смачним салатом, радимо повторити один рецепт, який залюбки наступного разу попросять ще.

Салат легко та швидко готується, а його смак зможе вразити всіх, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку".

Читайте також Всі у захваті від салату "Француз": шедевр з елементарних інгредієнтів

Як приготувати салат з куркою та огірками?

Інгредієнти:

  • 250 грамів відвареного куряче філе;

  • 1 цибуля;

  • 2 сирі яйця;

  • 3 мариновані огірки;

  • 2 столові ложки майонезу;

  • Сіль, перець.

Спосіб приготування:

Відварену курячу грудку потрібно розібрати виделкою на волокна, а на сковорідці посмажити нарізану смужками цибулю. Далі на іншій сковорідці треба зробити яєчні млинці так, щоб вони стали тонкими. Далі яйця треба остудити, закрутити в рулетик й нарізати смужками.

У салатницю потрібно помістити цибулю, курку та яєчні млинці. Огірки теж треба нарізати смужками, додати до салату й заправити майонезом. Для краси до салату можна додати гілочку петрушки чи кропу.


Смачний салат, який легко готується / Фото "Господинька"

Що ще цікавого можна приготувати?