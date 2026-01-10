Салат легко и быстро готовится, а его вкус сможет поразить всех, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку".

Как приготовить салат с курицей и огурцами?

Ингредиенты:

250 граммов отварного куриное филе;

1 лук репчатый;

2 сырых яйца;

3 маринованных огурца;

2 столовые ложки майонеза;

Соль, перец.

Способ приготовления:

Отваренную куриную грудку нужно разобрать вилкой на волокна, а на сковородке пожарить нарезанный полосками лук. Далее на другой сковородке надо сделать яичные блины так, чтобы они стали тонкими. Далее яйца надо остудить, закрутить в рулетик и нарезать полосками.

В салатницу нужно поместить лук, курицу и яичные блины. Огурцы тоже надо нарезать полосками, добавить к салату и заправить майонезом. Для красоты к салату можно добавить веточку петрушки или укропа.



Вкусный салат, который легко готовится / Фото "Хозяйка"

