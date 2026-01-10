Салат легко и быстро готовится, а его вкус сможет поразить всех, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку".
Читайте также Все в восторге от салата "Француз": шедевр из элементарных ингредиентов
Как приготовить салат с курицей и огурцами?
Ингредиенты:
250 граммов отварного куриное филе;
1 лук репчатый;
2 сырых яйца;
3 маринованных огурца;
2 столовые ложки майонеза;
Соль, перец.
Способ приготовления:
Отваренную куриную грудку нужно разобрать вилкой на волокна, а на сковородке пожарить нарезанный полосками лук. Далее на другой сковородке надо сделать яичные блины так, чтобы они стали тонкими. Далее яйца надо остудить, закрутить в рулетик и нарезать полосками.
В салатницу нужно поместить лук, курицу и яичные блины. Огурцы тоже надо нарезать полосками, добавить к салату и заправить майонезом. Для красоты к салату можно добавить веточку петрушки или укропа.
Вкусный салат, который легко готовится / Фото "Хозяйка"
Что еще интересного можно приготовить?
Засыпанная капуста – традиционное галицкое блюдо, популярное на свадьбах и в разных регионах Украины. Основные ингредиенты включают квашеную капусту, масло, сахар, сливки, сметану, пшено, соль, воду, яйца, тимьян и можжевельник.
Баклажаны могут заменить грибы в блюдах, и даже опытные хозяйки могут не заметить разницы. Жареные баклажаны идеально дополнят любую трапезу, главное – замочить их, чтобы избавиться от горечи.