Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Идеальное дополнение к вчерашним блюдам: любимый салат с курицей и ананасом
21 апреля, 08:40
1

Идеальное дополнение к вчерашним блюдам: любимый салат с курицей и ананасом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Во многих холодильниках еще есть немало кулича и мяса, но стоит добавить к ним свежих акцентов. Салат с курицей и ананасом – именно то, что нужно для такого случая.

Этот классический рецепт подарит вам легкость приготовления и свежую палитру вкуса. Обязательно воспользуйтесь кулинарным кольцом для его формирования, тогда салат будет выглядеть просто сказочно, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Как будто заново родитесь: что съесть утром после шумного застолья

Рецепт салата с курицей и ананасом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 вареное куриное филе;
– 3 яйца;
– маленькая баночка кукурузы;
– 150 граммов твердого сыра;
– консервированный ананас.

Приготовление:

  1. Курицу нарезаем маленькими кубиками, яйца натираем.
  2. Так же нарезаем ананасы и сыр.
  3. Выкладываем салат слоями: кукуруза, курица и майонез, тертое яйцо и майонез, кукуруза, ананасы и майонез, сыр.
  4. Салат можно подавать к столу сразу.

Приятного аппетита!

Ее можно приготовить в любое время: рецепт дешевой домашней колбасы за час.