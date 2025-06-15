Рецепт, который точно стоит сохранить: сочный шашлык из свинины – съедают до последнего кусочка

Сочный шашлык в кругу родных - это лучшее, что может случиться на уикенд. А чтобы впечатления были максимально положительными, мясо должно быть особенно вкусным.

Свинина – самое популярное мясо для шашлыка. Лучше всего выбирать шею, тогда блюдо получится не просто вкусным, но и очень сочным. 24 Канал советует сохранить рецепт шашлыка из инстаграма o_gorodnik. Не пропустите 2 яйца и 3 картофеля: "драники с колбасой", которые захочется готовить каждый день Рецепт шашлыка из свинины Время : 40 минут + маринование

: 40 минут + маринование Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 500 граммов лука;

– 300 граммов помидоров;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 граммов соли;

– 25 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 0,5 литра газированной воды. Приготовление: Мясо очистите от пленок и лишнего жира, нарежьте кусочками по 40 – 50 граммов. Лук натрите руками с добавлением соли и сахара – он должен пустить сок. Смешайте мясо с луком, добавьте нарезанные помидоры, любимые специи и залейте минеральной водой. Хорошо перемешайте все вместе, слегка подавив томаты, чтобы они отдали сок. Накройте тарелкой или крышкой так, чтобы мясо было полностью погружено в маринад. Оставьте мариноваться на 3 часа или на всю ночь в холодильнике. Пожарьте на огне до готовности. Приятного аппетита! Идеальный десерт: нежный торт из 500 граммов клубники.