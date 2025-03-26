26 марта, 06:08
О ней писал еще Котляревский: рецепт неповторимой украинской шпундры
Шпундра – традиционное украинское блюдо с глубокой историей. Оно актуально и сегодня, попробуйте –и все поймете.
Не стоит забывать традиционные блюда, история которых проходит сквозь века. Аутентичность – далеко не все, чем они могут порадовать современных хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
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Рецепт шпундры
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов свинины (ошеек);
– 1 – 2 свеклы;
– 2 лука;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 3 столовые ложки масла или смальца;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очищенные свеклу и лук нарежьте крупными кусками и слегка обжарьте вместе с мясом.
- Добавьте измельченный чеснок. Традиционно шпундру готовят на свекольном квасе, но его можно заменить водой с уксусом или лимонным соком.
- Добавьте уксус, разведенный водой, так, чтобы жидкость почти покрыла мясо.
- Тушите мясо на слабом огне или в духовке при 170 – 180 градусах в течение 1 – 2 часов, в зависимости от размера кусков мяса.
- Перед готовностью добавьте две столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте и через несколько минут снимите с огня.
- Шпундру можно подавать с картофелем или как самостоятельное блюдо со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
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