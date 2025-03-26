О ней писал еще Котляревский: рецепт неповторимой украинской шпундры

Шпундра – традиционное украинское блюдо с глубокой историей. Оно актуально и сегодня, попробуйте –и все поймете.

Не стоит забывать традиционные блюда, история которых проходит сквозь века. Аутентичность – далеко не все, чем они могут порадовать современных хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Рецепт шпундры

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины (ошеек);

– 1 – 2 свеклы;

– 2 лука;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 3 столовые ложки масла или смальца;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очищенные свеклу и лук нарежьте крупными кусками и слегка обжарьте вместе с мясом. Добавьте измельченный чеснок. Традиционно шпундру готовят на свекольном квасе, но его можно заменить водой с уксусом или лимонным соком. Добавьте уксус, разведенный водой, так, чтобы жидкость почти покрыла мясо. Тушите мясо на слабом огне или в духовке при 170 – 180 градусах в течение 1 – 2 часов, в зависимости от размера кусков мяса. Перед готовностью добавьте две столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте и через несколько минут снимите с огня. Шпундру можно подавать с картофелем или как самостоятельное блюдо со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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