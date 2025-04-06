К Международному дню супа: 3 рецепта, которые покорили мир

Ароматный суп не только прекрасно согревает, но и прекрасно насыщает. И некоторые блюда делают это настолько хорошо, что обрели популярность во всем мире.

Есть супы, перед которым не смогут устоять даже те, кто не слишком любит жидкие блюда. 24 Канал предлагает подборку рецептов супов со всего мира, которые точно заслуживают оказаться на вашем столе.

Интересно Сок из нее так и будет капать: рецепт пасхальной ветчины, который вы сохраните и на следующий год

Минестроне

Время : до 1 часа

: до 1 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– столовая ложка оливкового масла;

– 1 лук;

– 2 почищенные и нарезанные морковки;

– 3 нарезанные палочки сельдерея;

– 2 мелко нарезанные зубчики чеснока;

– 2 столовые ложки томатного пюре;

– 400 граммов нарезанных помидоров;

– 1,2 литра куриного бульона;

– 400 граммов консервированной фасоли, промытой и сухой;

– 100 граммов мелко поломанных спагетти;

– 1/4 головки капусты, мелко шинкуем;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой. Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут. Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту. Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты. Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут. В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий. Добавляем капусту и варим еще 2 минуты. Консистенцию супа можно регулировать горячей водой.

Клем-чаудер

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 9

Ингредиенты:

– 4 ломтика бекона;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 репчатая луковица;

– 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;

– 3 столовые ложки муки;

– 1 стакан молока;

– 1 стакан овощного бульона;

– 2 банки консервированных моллюсков (в собственном соку);

– 2 картофелины;

– 1 лавровый лист;

– 1/2 стакана молока;

– 1/2 стакана сливок;

– соль;

– молотый черный перец;

– 2 столовые ложки измельченной зелени петрушки.

Приготовление:

Нагрейте объемную кастрюлю с утолщенным дном. Поджарьте в ней порезанный на маленькие кубики бекон в течение шести-восьми минут. Выньте его на отдельную тарелку, а жир, который вытопился, оставьте в кастрюле. В той же кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте измельченные зубчики чеснока и нарезанный лук. Обжаривайте их, пока лук не станет полупрозрачным. Добавьте сушеный тимьян и жарьте до момента, когда почувствуете отчетливый аромат. Всыпьте пшеничную муку и жарьте, непрерывно помешивая, до приобретения светло-золотистого оттенка. Постепенно влейте коровье молоко, овощной бульон, жидкость из консервированных моллюсков и положите лавровый лист. Варите суп, не переставая помешивать. Он должен немного загустеть. Положите в кастрюлю картофель, нарезанный средними по размеру кубиками. Доведите суп до активного кипения, затем уменьшите интенсивность огня до минимального. Варите его до полной мягкости картофельных кусочков. Влейте по половине стакана молока и жидких сливок, добавьте консервированные моллюски и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите, готовьте еще 2 минуты.

Том ям

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 750 граммов воды;

– 125 миллилитров куриного бульона;

– 2 веточки лемонграсса;

– 15 граммов калгана;

– 5 листьев кафрского лайма;

– 2 перца чили;

– 300 граммов крупных креветок;

– 120 граммов вешенок вешенок;

– 1 томат;

– половина лука;

– 1 чайная ложка сахара;

– 3 столовые ложки рыбного соуса;

– 3 столовые ложки сока лайма;

– кинза по вкусу.

Приготовление:

Очистите креветки от панцирей. Панцири и головы креветок поместите в кастрюлю, а очищенное мясо отложите в сторону. Измельчите зубчики чеснока, стручок перца чили, стебель лемонграсса и листья кафирского лайма. Переложите измельченные ингредиенты в кастрюлю. Добавьте небольшой кусочек корня галангала, бульон и питьевую воду. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите жидкость до кипения. После закипания накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь до среднего уровня и варите в течение десяти минут. Процедите полученный бульон через мелкое сито, удалите использованные панцири и головы креветок. Процеженный бульон перелейте обратно в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Нарежьте лук и шампиньоны тонкими ломтиками или другими желаемыми кусочками и добавьте их к бульону в кастрюле. Варите вместе в течение 3 минут. Затем добавьте нарезанный свежий помидор и продолжайте варить еще одну минуту. Добавьте отложенное ранее мясо креветок в кастрюлю и варите еще две минуты, до готовности креветок. После этого добавьте сахарный песок и рыбный соус. Тщательно перемешайте и проварите в течение одной минуты. Влейте свежевыжатый сок лайма. При необходимости скорректируйте вкус, добавляя больше сахара, рыбного соуса или сока лайма. Разлейте готовый суп в порционные тарелки. Подавайте горячим, украсив свежими листьями кинзы и тонкими кружочками свежего красного перца чили.

Просто и вкусно: рецепты салатов с пекинской капустой на каждый день.