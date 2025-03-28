Без грамма муки: аппетитные сырники, которые держат форму – какой ингредиент все решит

Сырники – замечательная опция для вкусного и питательного завтрака. И приготовить их можно абсолютно без муки.

В сырниках важен не только вкус, но и форма. И достичь идеального результата можно без грамма муки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way. Интересно Мыть или не мыть: как шеф-повара готовят шампиньоны – этот секрет стоит знать всем Рецепт сырников без муки Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 300 граммов сыра;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка крахмала;

– щепотка соли. Приготовление: Чтобы сырники получились нежными, протрите творог через сито или хорошо разомните вилкой. Добавьте яйцо, сахар, соль и крахмал, тщательно перемешайте. Вместо муки лучше использовать крахмал – он придаст сырникам мягкости и легкости. Перед жаркой положите сырники в морозильную камеру на 10 минут. Жарьте сырники на среднем огне под крышкой, чтобы они равномерно пропеклись. Готовые сырники подавайте с медом, сметаной или вареньем. Приятного аппетита! Без майонеза: как приготовить салат "Одесса".