28 марта, 06:10
Без грамма муки: аппетитные сырники, которые держат форму – какой ингредиент все решит
Сырники – замечательная опция для вкусного и питательного завтрака. И приготовить их можно абсолютно без муки.
В сырниках важен не только вкус, но и форма. И достичь идеального результата можно без грамма муки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.
Интересно Мыть или не мыть: как шеф-повара готовят шампиньоны – этот секрет стоит знать всем
Рецепт сырников без муки
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка крахмала;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Чтобы сырники получились нежными, протрите творог через сито или хорошо разомните вилкой.
- Добавьте яйцо, сахар, соль и крахмал, тщательно перемешайте.
- Вместо муки лучше использовать крахмал – он придаст сырникам мягкости и легкости.
- Перед жаркой положите сырники в морозильную камеру на 10 минут.
- Жарьте сырники на среднем огне под крышкой, чтобы они равномерно пропеклись.
- Готовые сырники подавайте с медом, сметаной или вареньем.
Приятного аппетита!
Без майонеза: как приготовить салат "Одесса".