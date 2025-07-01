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1 июля, 06:06
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Пухлые как облачко: особый рецепт любимых сырников – весь секрет в муке

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Для пышных сырников рекомендуется заменить привычную муку на кукурузную.
  • С этим рецептом любимые сырники будут смаковать еще лучше, чем обычно.

У каждой хозяйки есть собственный рецепт любимых сырников. Однако иногда нужно обращать внимание и на другие варианты, чтобы сделать любимый завтрак еще вкуснее.

Рыхлость – один из главных критериев для сырников. И достичь идеального результата поможет один простой секрет – заменить привычную муку на кукурузную, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт сырников на кукурузной муке

  • Время: 25 минут + 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 400 граммов творога 400 граммов творога;
– 2 столовые ложки кукурузной муки + немного для панировки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 ванильного сахара;
– цедра лимона по вкусу;
– масло для жарки;
– клубника для подачи.

Приготовление:

  1. Соедините сахар, ванильный сахар и натертую лимонную цедру. Перетрите все вместе силиконовой лопаткой, чтобы цедра отдала свой аромат.

  2. Творог хорошо разомните вилкой или взбейте в блендере до мягкости. Добавьте к нему яйцо, желток, пшеничную муку, крахмал и ароматизированную сахарную смесь. Перемешайте все до однородности.

  3. Поставьте полученную массу в холодильник минимум на 30 минут.

  4. Из охлажденного теста сформируйте сырники, обваляйте каждый в кукурузной муке.

  5. Обжаривайте на сковороде с разогретым маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

  6. Подавайте сырники с ложкой сметаны, свежими ягодами клубники или домашним вареньем.

Приятного аппетита!

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