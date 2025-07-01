Пухлые как облачко: особый рецепт любимых сырников – весь секрет в муке

У каждой хозяйки есть собственный рецепт любимых сырников. Однако иногда нужно обращать внимание и на другие варианты, чтобы сделать любимый завтрак еще вкуснее.

Рыхлость – один из главных критериев для сырников. И достичь идеального результата поможет один простой секрет – заменить привычную муку на кукурузную, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт сырников на кукурузной муке

Время : 25 минут + 30 минут

: 25 минут + 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов творога 400 граммов творога;

– 2 столовые ложки кукурузной муки + немного для панировки;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка сахара;

– 0,5 ванильного сахара;

– цедра лимона по вкусу;

– масло для жарки;

– клубника для подачи.

Приготовление:

Соедините сахар, ванильный сахар и натертую лимонную цедру. Перетрите все вместе силиконовой лопаткой, чтобы цедра отдала свой аромат. Творог хорошо разомните вилкой или взбейте в блендере до мягкости. Добавьте к нему яйцо, желток, пшеничную муку, крахмал и ароматизированную сахарную смесь. Перемешайте все до однородности. Поставьте полученную массу в холодильник минимум на 30 минут. Из охлажденного теста сформируйте сырники, обваляйте каждый в кукурузной муке. Обжаривайте на сковороде с разогретым маслом до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте сырники с ложкой сметаны, свежими ягодами клубники или домашним вареньем.

Приятного аппетита!

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