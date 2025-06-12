Сыр тянется – не разорвать: рецепт знаменитых сырных палочек

Сырные палочки – это закуска, которая актуальна всегда и везде. Готовить ее легко, а с любимым соусом она будет на вкус просто непревзойденно.

Сырные палочки на столе – это всегда маленький праздник для всей семьи. Сколько бы вы их не сделали, на потом всегда ничего не остается. 24 Канал предлагает приготовить любимую закуску по рецепту портала Cookorama. Интересно Так кабачки вы еще не подавали: аппетитная и сытная намазка – родные не угадают, из чего она Рецепт сырных палочек Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 5 яиц

– 100 миллилитров холодной воды;

– 1 столовая ложка муки;

– щепотка соли;

– 400 граммов твердого сыра;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 500 миллилитров растительного масла. Приготовление: Сыр нарезать ровными полосками одинаковой длины. Подготовьте кляр, смешав яйца с водой, солью и мукой до однородной консистенции. Каждый кусочек сыра обваляйте в панировочных сухарях, окуните в кляр, а затем снова обваляйте в сухарях. Обжаривайте в горячем масле примерно 30 секунд, до аппетитной корочки. Приятного аппетита! Идеальный выбор в жару: быстрый лимонад из клубники.