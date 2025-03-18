Та самая пани Валевская: рецепт знаменитого на весь мир польского торта

Этот торт точно войдет в перечень ваших любимых десертов. Ореховое безе и смородиновый крем - это дуэт, который точно покорит ваш вкус.

Если вы ищете оригинальный десерт для незабываемого празднования, то этот рецепт непременно вам пригодится. Поверьте – мировую популярность этот торт заслужил не просто так, информирует 24 Канал со ссылкой на "Суббота".

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Рецепт торта пани Валевская

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 12

Ингредиенты:

коржи:

– 300 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 4 желтка;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

1 пакетик разрыхлителя;

щепотка соли;

безе:

– 4 белка;

– щепотка соли;

– 180 граммов сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

крем:

– 400 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов сливочного масла;

дополнительно:

– 400 граммов густого джема из черной смородины;

– 80 граммов нарезанных орехов.

Приготовление:

В миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и небольшим количеством соли. Добавить крахмал, хорошо перемешать и постепенно вливать горячее молоко, постоянно помешивая. Перелить полученную массу в кастрюлю и варить до загустения. Охладить до комнатной температуры. Растереть сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавлять по одному желтки, хорошо перемешивая. Присеять муку с разрыхлителем и замесить тесто. Разделить его на две части, раскатать между пергаментом до образования прямоугольников и охладить в течение 20 минут. Развернуть тесто на пекарском листе и выпекать в течение 12 – 15 минут при температуре 180 градусов. Охладить. Взбить белки с небольшим количеством соли до образования пышной пены. Постепенно добавлять сахар и продолжать вбивать до устойчивых пиков. Добавить крахмал и хорошо перемешать. Покрыть коржи смородиновым джемом, нанести безе, посыпать орехами, оставляя края чистыми. Выпекать в течение 30 – 35 минут при температуре 150 градусов. Взбить сливочное масло до пышности, затем добавить заварной крем и хорошо перемешать. Покрыть один корж кремом, наложить второй корж. Перед подачей поставить в холодильник по крайней мере на 1 час.

Приятного аппетита!

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