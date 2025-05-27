Недаром его величают лучшим в мире: норвежский торт, вкус которого невозможно забыть

Торты требуют времени и усилий, но впоследствии каждая потраченная минута вознаграждается сторицей. Наградой за старания становятся мгновения, которые запоминаются на всю жизнь.

Те, кто попробовал этот торт хотя бы раз, сразу понимали, что его название вполне справедливо и соответствует действительности. 24 Канал предлагает воспроизвести этот оригинальный десерт по рецепту портала "Смачненьке". Читайте также Когда-то он был популярнее мороженого: десерт, который покоряет взрослых и детей Рецепт норвежского торта Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 4 желтка;

– 3 столовые ложки молока;

– 150 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов миндаля.

безе:

– 4 белка;

– 200 граммов сахара;

– 1/4 чайной ложки сахара;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;

крем:

– 300 миллилитров сливок. Приготовление: Разделяем белки и желтки. Муку перемешиваем с разрыхлителем. Размягченное сливочное масло взбиваем с разрыхлителем. Постепенно добавляем просеянную муку. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Белки взбиваем с солью, затем постепенно добавляем сахар и лимонную кислоту. Выкладываем белки на тесто, посыпаем нарезанным миндалем. Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут. Готовый корж делим на 2 части. Сливки взбиваем до устойчивых пиков. Складываем и перемазываем торт, по желанию можно полить шоколадом или топпингом. Приятного аппетита! Есть шансы попробовать этот деликатес: сколько стоит самая дорогая рыба в мире.