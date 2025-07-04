Сладкая и в меру пьянящая: рецепт вишневки, которая будет согревать осенью и летом

Лето приближается к экватору, а значит, нужно задуматься о запасах вкусненького на зиму. И стоит позаботиться не только о закусках, но и ароматных и пьянящих наливках.

Ароматная и пьянящая вишневка станет настоящим утешением, когда солнца за окном будет не так много. Количество алкоголя можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями, поэтому этот напиток подойдет для всех. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Foodoboz. Кстати Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке Рецепт вишневой наливки с водкой Время : 2 месяца

: 2 месяца Порции: 1 – 2 литра Ингредиенты:

– 2 – 2,5 литра вишни;

300 граммов сахара;

– 1 литр водки. Приготовление: Вишню тщательно промойте и переберите. Косточки можно оставить – это на ваше усмотрение. Ягоды плотно выложите в чистую трехлитровую банку, наполняя ее до самого верха. Добавьте стакан сахара. Чтобы он равномерно распределился между ягодами, осторожно встряхните банку несколько раз. Залейте содержимое водкой доверху. Если желаете, можете заменить ее качественным самогоном или разведенным спиртом. Закройте банку крышкой и переверните несколько раз, чтобы сахар начал растворяться. В течение следующих 2 – 3 дней повторяйте это действие несколько раз. Храните будущую наливку в темном месте при комнатной температуре не менее двух месяцев. Потребляйте вишневку охлажденной – так вкус раскроется лучше всего. Приятного аппетита! Важен не только сорт: как правильно выбирать муку.