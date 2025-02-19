19 февраля, 07:49
Вкусно, быстро и полезно: готовим любимую утреннюю творожную запеканку
Утро – важная часть дня, в которой все должно быть идеально. Вкусный завтрак не только даст заряд энергии, но и подарит отличное настроение, с которым куда легче возвращаться к делам.
Творожная запеканка – это просто, быстро и невероятно вкусно. Ее также можно дополнить любимым вареньем или другими дополнениями, и главное – не забыть о горячем напитке, рассказывает 24 Канал.
Интересно Вкусная ностальгия: жареные пирожки от Ярославского
Рецепт творожной запеканки
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки сахара;
– 500 граммов коровьего творога;
– 5 столовых ложек манки.
Приготовление:
- Включите духовку на 180 градусов.
- В глубокой миске взбейте яйца, добавьте творог и тщательно перемешайте.
- Добавьте к смеси сахар и манку, перемешайте еще раз.
- Оставьте на 20 минут, чтобы ингредиенты соединились и манка набухла.
- Выложите подготовленную смесь в форму для выпекания.
- Выпекайте 30 минут.
Приятного аппетита!
Вы не почувствуете разницы: чем легко можно заменить соль.