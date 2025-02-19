Вкусно, быстро и полезно: готовим любимую утреннюю творожную запеканку

Утро – важная часть дня, в которой все должно быть идеально. Вкусный завтрак не только даст заряд энергии, но и подарит отличное настроение, с которым куда легче возвращаться к делам.

Творожная запеканка – это просто, быстро и невероятно вкусно. Ее также можно дополнить любимым вареньем или другими дополнениями, и главное – не забыть о горячем напитке, рассказывает 24 Канал. Интересно Вкусная ностальгия: жареные пирожки от Ярославского Рецепт творожной запеканки Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 2 столовые ложки сахара;

– 500 граммов коровьего творога;

– 5 столовых ложек манки. Приготовление: Включите духовку на 180 градусов. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте творог и тщательно перемешайте. Добавьте к смеси сахар и манку, перемешайте еще раз. Оставьте на 20 минут, чтобы ингредиенты соединились и манка набухла. Выложите подготовленную смесь в форму для выпекания. Выпекайте 30 минут. Приятного аппетита! Вы не почувствуете разницы: чем легко можно заменить соль.