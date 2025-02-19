Творожная запеканка – это просто, быстро и невероятно вкусно. Ее также можно дополнить любимым вареньем или другими дополнениями, и главное – не забыть о горячем напитке, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт творожной запеканки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 2 столовые ложки сахара;

– 500 граммов коровьего творога;

– 5 столовых ложек манки.

Приготовление:

Включите духовку на 180 градусов. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте творог и тщательно перемешайте. Добавьте к смеси сахар и манку, перемешайте еще раз. Оставьте на 20 минут, чтобы ингредиенты соединились и манка набухла. Выложите подготовленную смесь в форму для выпекания. Выпекайте 30 минут.

Приятного аппетита!

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