Творожная запеканка – это просто, быстро и невероятно вкусно. Ее также можно дополнить любимым вареньем или другими дополнениями, и главное – не забыть о горячем напитке, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт творожной запеканки

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки сахара;
– 500 граммов коровьего творога;
– 5 столовых ложек манки.

Приготовление:

  1. Включите духовку на 180 градусов.
  2. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте творог и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте к смеси сахар и манку, перемешайте еще раз.
  4. Оставьте на 20 минут, чтобы ингредиенты соединились и манка набухла.
  5. Выложите подготовленную смесь в форму для выпекания.
  6. Выпекайте 30 минут.

Приятного аппетита!

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