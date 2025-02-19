Сирна запіканка – це просто, швидко і неймовірно смачно. Її також можна доповнити улюбленим варенням або іншими додатками, і головне – не забути про гарячий напій, розповідає 24 Канал.

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Рецепт сирної запіканки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 2 столові ложки цукру;

– 500 грамів коров'ячого сиру;

– 5 столових ложок манки.

Приготування:

Увімкніть духовку на 180 градусів. У глибокій мисці збийте яйця, додайте сир і ретельно перемішайте. Додайте до суміші цукор та манку, перемішайте ще раз. Залиште на 20 хвилин, щоб інгредієнти поєдналися і манка набухла. Викладіть підготовлену суміш у форму для випікання. Випікайте 30 хвилин.

Смачного!

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