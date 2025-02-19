Сирна запіканка – це просто, швидко і неймовірно смачно. Її також можна доповнити улюбленим варенням або іншими додатками, і головне – не забути про гарячий напій, розповідає 24 Канал.

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Рецепт сирної запіканки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 2 столові ложки цукру;
– 500 грамів коров'ячого сиру;
– 5 столових ложок манки.

Приготування:

  1. Увімкніть духовку на 180 градусів.
  2. У глибокій мисці збийте яйця, додайте сир і ретельно перемішайте.
  3. Додайте до суміші цукор та манку, перемішайте ще раз.
  4. Залиште на 20 хвилин, щоб інгредієнти поєдналися і манка набухла.
  5. Викладіть підготовлену суміш у форму для випікання.
  6. Випікайте 30 хвилин.

Смачного!

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