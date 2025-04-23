23 апреля, 06:01
Завтрак из солнечной Испании: готовим оригинальные бутерброды с томатами
Когда на улице начинает сиять солнце, стоит изредка пользоваться рецептами любимых стран. Даже если нет возможности туда отправиться, то вкусное блюдо и хорошее воображение сделают свое дело.
Если у вас есть несколько минут, то обязательно попробуйте позавтракать испанским блюдом пан кон томате. Оно очень простое в исполнении и подарит новый взгляд на привычные ингредиенты, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт испанской закуски пан кон томате
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– любимый хлеб;
– мякоть двух помидоров;
– оливковое масло;
– чеснок;
– сыр по желанию.
Приготовление:
- Хлеб обжариваем в тостере или сковороде.
- Натираем чесноком.
- Мякоть помидора растираем с оливковым маслом, по желанию можно добавить сыр.
- Намазываем помидор на хлеб.
- Можно также украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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