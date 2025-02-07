Сохраните на Валентина: как порадовать любимых круассаном с лососем

Этот круассан обожают все. Любимое тесто, нежный крем и изящный лосось - это сочетание, от которого невозможно отказаться.

Нежный круассан с любимой начинкой – идеальное начало для романтического дня. Ведь с самого утра все должно быть идеально! 24 Канал предлагает порадовать своих вторых половинок круассаном с лососем по рецепту BBC Good Food. Интересно Он лучше "того самого" шоколада: как легко приготовить дубайский торт Рецепт круассанов с лососем Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 круассана;

– кусок сливочного масла;

– 6 яиц;

– 50 миллилитров двойных сливок;

– горсть измельченного лука;

– ломтики копченого лосося;

– черный перец – по вкусу. Приготовление: Разогрейте гриль сковороду-гриль и слегка поджарьте круассаны. Разрежьте их пополам и слегка поджарьте их с внутренней стороны до золотистого цвета. На сковороде растопите сливочное масло. Взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец по вкусу. Вылейте яичную смесь на сковороду и слегка перемешайте. Когда яйца начнут загустевать, добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до готовности. На нижнюю половину каждого круассана выложите несколько ломтиков копченого лосося, сверху положите сливочный омлет. Посыпьте черным перцем и украсьте зеленью. Приятного аппетита! Любимый вкус детства: жареные пирожки с яйцом и зеленью.