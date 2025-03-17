Лучшая из всех возможных: жареная картошка "по-сельски" – любимый рецепт
Жареную картошечку любят все, а когда она приготовлена по особому рецепту родом из детства – и подавно. Добавляем на тарелку мясо и овощи – удовольствие от трапезы достигнет наивысшего уровня.
Этот картофель позволит окунуться в счастливые воспоминания детства и почувствовать этот вкус, который запоминается на всю жизнь. Если есть желание – попробуйте поэкспериментировать со специями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".
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Рецепт жареного картофеля "по деревенски"
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 650 граммов картофеля;
– 1/2 чайной ложки соли;
– щепотка черного перца;
– по 1/4 чайной ложки паприки и куркумы;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно вымойте картофель с помощью щетки, а затем обсушите полотенцем. Разрежьте каждый клубень пополам, а затем каждую половинку поделите еще на 4 части. Аналогичным образом подготовьте весь картофель.
- Посыпьте ломтики картофеля солью, паприкой, куркумой и черным перцем. Перемешайте все руками, чтобы специи равномерно покрыли каждую частичку.
- На разогретой сковороде нагрейте масло и выложите подготовленные ломтики картофеля. Жарьте их на умеренно сильном огне, не забывая помешивать примерно каждые 3 минуты, пока картофель не станет мягким и с румяной корочкой. Этот процесс займет около 20 – 25 минут.
- Подавать картофель лучше всего сразу после приготовления, пока он хрустящий.
- Для любителей более питательных блюд можно в конце приготовления, за 5 – 7 минут до завершения, добавить несколько яиц и аккуратно перемешать.
Приятного аппетита!
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