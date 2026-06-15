Вкус лета в полную меру: любимые рецепты с абрикосами

Абрикосы – — ещё один ценный дар лета. С ними напитки и десерты превращаются в настоящий праздник.

Наверное, трудно представить себе более летний вкус, чем сладкие нотки абрикоса. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые позволят насладиться ими в полной мере. К теме Что вкусного приготовить из кабачков: 3 рецепта, которые точно понравятся Запеченные абрикосы с творогом Ингредиенты:

– 8–10 плотных абрикосов;

– 50–70 граммов сыра Дор блю;

– мед, грецкие орехи. Изысканная закуска за минуты: смотрите видео Приготовление: Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки. Наполняем фрукты орехами, сыром и медом. Запекаем 10 минут при 200 градусах. Абрикосовое чатни (индийский соус к мясу и сырам) Ингредиенты:

– абрикосы;

– лук;

– имбирь;

– перец чили;

– сахар;

– яблочный уксус;

– соль;

– кориандр;

– гвоздика. Приготовление: Нарежьте абрикосы кубиками. В сотейнике обжарьте на масле мелко нарезанный лук, натертый имбирь и щепотку острого перца чили. Добавьте абрикосы, немного сахара, яблочного уксуса, щепотку соли, кориандр и гвоздику. Тушите на маленьком огне около 20–30 минут, пока масса не загустеет и не станет похожей на глянцевое варенье. Абрикосовый тарт с миндалем И на десерт – невероятный десерт от портала Shuba. Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

тесто:

– 150 граммов муки;

– 30 миллилитров холодной воды;

– 60 граммов сливочного масла;

– щепотка соли;

карамель:

– 80 граммов сахара;

– 20 граммов сливочного масла;

начинка:

– 8 абрикосов;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов миндальных хлопьев. Приготовление: Просейте в миску муку с щепоткой соли, добавьте кубики холодного масла и растереть пальцами в крошку, после чего влейте ледяную воду, быстро замесите тесто, сформируйте шар и оставьте его в холодильнике на час под пленкой. Вымытые и обсушенные абрикосы разделите пополам, удалите косточки, а для карамели растопите в сотейнике сахар до золотистого цвета, снимите с огня и вмешайте кубики сливочного масла до однородности. Вылейте карамель в застеленную пергаментом форму, плотно разложите сверху ягоды срезом вверх, посыпьте сахаром и накройте раскатанным кругом теста, аккуратно завернув его края внутрь и сделав несколько проколов вилкой. Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку (подставив снизу дополнительный противень) и выпекайте 30 минут до румяности. Оставьте в форме на 10 минут. Осторожно переверните десерт на тарелку, полейте остатками карамели и украсьте миндальными хлопьями.