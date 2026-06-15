Вкус лета в полную меру: любимые рецепты с абрикосами
Абрикосы – — ещё один ценный дар лета. С ними напитки и десерты превращаются в настоящий праздник.
Наверное, трудно представить себе более летний вкус, чем сладкие нотки абрикоса. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые позволят насладиться ими в полной мере.
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Запеченные абрикосы с творогом
Ингредиенты:
– 8–10 плотных абрикосов;
– 50–70 граммов сыра Дор блю;
– мед, грецкие орехи.
Изысканная закуска за минуты: смотрите видео
Приготовление:
- Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки.
- Наполняем фрукты орехами, сыром и медом.
- Запекаем 10 минут при 200 градусах.
Абрикосовое чатни (индийский соус к мясу и сырам)
Ингредиенты:
– абрикосы;
– лук;
– имбирь;
– перец чили;
– сахар;
– яблочный уксус;
– соль;
– кориандр;
– гвоздика.
Приготовление:
- Нарежьте абрикосы кубиками.
- В сотейнике обжарьте на масле мелко нарезанный лук, натертый имбирь и щепотку острого перца чили.
- Добавьте абрикосы, немного сахара, яблочного уксуса, щепотку соли, кориандр и гвоздику.
- Тушите на маленьком огне около 20–30 минут, пока масса не загустеет и не станет похожей на глянцевое варенье.
Абрикосовый тарт с миндалем
И на десерт – невероятный десерт от портала Shuba.
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 150 граммов муки;
– 30 миллилитров холодной воды;
– 60 граммов сливочного масла;
– щепотка соли;
карамель:
– 80 граммов сахара;
– 20 граммов сливочного масла;
начинка:
– 8 абрикосов;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов миндальных хлопьев.
Приготовление:
- Просейте в миску муку с щепоткой соли, добавьте кубики холодного масла и растереть пальцами в крошку, после чего влейте ледяную воду, быстро замесите тесто, сформируйте шар и оставьте его в холодильнике на час под пленкой.
- Вымытые и обсушенные абрикосы разделите пополам, удалите косточки, а для карамели растопите в сотейнике сахар до золотистого цвета, снимите с огня и вмешайте кубики сливочного масла до однородности.
- Вылейте карамель в застеленную пергаментом форму, плотно разложите сверху ягоды срезом вверх, посыпьте сахаром и накройте раскатанным кругом теста, аккуратно завернув его края внутрь и сделав несколько проколов вилкой.
- Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку (подставив снизу дополнительный противень) и выпекайте 30 минут до румяности.
- Оставьте в форме на 10 минут.
- Осторожно переверните десерт на тарелку, полейте остатками карамели и украсьте миндальными хлопьями.