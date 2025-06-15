Будет уместно любимое мясо: рецепты мясных блюд на День отца

День отца обязательно нужно отметить чем-то вкусненьким. Но основой праздничного застолья обязательно должны быть любимые мясные блюда.

День отца должен быть вкусным и сочным, поэтому на столе должно быть любимое мясо. 24 Канал предлагает подборку рецептов, среди которых вы точно найдете что-то по вкусу.

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Стейк из говядины

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 говяжьих стейка (примерно 200 граммов каждый);

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 веточки розмарина;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Поставьте сковороду на средний огонь и налейте немного оливкового масла. Дождитесь, пока оно хорошо нагреется. Стейки со всех сторон приправьте солью и черным перцем. Обжаривайте мясо по 3 – 4 минуты с каждой стороны, чтобы получить среднюю степень прожарки. За минуту до окончания приготовления добавьте в сковороду измельченный чеснок и веточку розмарина. После жарки дайте стейкам отдохнуть около 5 минут, чтобы мясо стало еще сочнее.

Рецепт шашлыка из свинины на сковороде

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– приправа для шашлыка по вкусу;

– 3 луковицы;

– 30 миллилитров масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свинину хорошо промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте средними кусками. Лук очистите от шелухи, разрежьте пополам и нарежьте грубыми кольцами. Добавьте его к мясу и перемешайте. Приправьте мясо солью, черным перцем и специями для шашлыка. Влейте немного уксуса и еще раз тщательно все перемешайте, чтобы каждый кусок был хорошо замаринован. Накройте сосуд пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час для маринования. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и выложите кусочки мяса – без лука. Обжаривайте, периодически помешивая, чтобы мясо подрумянилось со всех сторон. Когда появится золотистая корочка, добавьте лук из маринада. Продолжайте готовить до полной готовности шашлыка.

Рецепт курицы с картофелем

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 курица;

– 1 сыр сливочный или Филадельфия;

– 1 столовая ложка сушеного эстрагона;

– 1 лимон;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 килограмм картофеля;

– 1 головка чеснока;

– 150 граммов зелени;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. В миске смешайте сливочный сыр с эстрагоном, лимонной цедрой, солью и перцем. Полученной массой хорошо намажьте куриную грудку и бедра, не забывая о пространстве под шкуркой. Снаружи курицу слегка натрите солью, перцем и сбрызните одной столовой ложкой оливкового масла. Выложите тушку в большую форму для запекания и поставьте в духовку на 30 минут. Тем временем очистите картофель и смажьте его небольшим количеством оливкового масла. Почистите зубчики чеснока. Через полчаса добавьте картофель и чеснок в форму к курице. Продолжайте запекать еще 30 минут. После этого перемешайте картофель, всыпьте немного свежей зелени и допекайте до полной готовности.

Приятного аппетита!

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