Точно как в детстве: рецепт невероятно пышных оладий от победительницы "МастерШеф"
- Пухлые оладьи – отличная идея для вкусного завтрака.
- Секрет удачных оладий – "отдых" теста перед жаркой.
Пухлые нежные оладьи – это порция настоящего наслаждения для удачного начала дня. Их вкус все любят с детства, и всегда стоит давать себе возможность окунуться в счастливые воспоминания.
Секрет удачных оладий – "отдых" теста. Обычно их жарят сразу, но тогда результат получается не такой идеальный, как хотелось бы. 24 Канал предлагает сделать лучшие оладьи по рецепту победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
Читайте также Вершина нежности: рулет из маскарпоне без выпекания, которому позавидуют кондитерские
Как приготовить воздушные оладьи как в детстве?
- Время: 20 минут + настаивание теста
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
– пол чайной ложки соли.
Приготовление:
- Кефир слегка нагреваем слегка нагреваем.
- Яйцо взбиваем с сахаром и солью до светлой пены. Добавляем кефир и перемешиваем до однородности.
- Просеиваем муку с содой и замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на 30 минут "отдохнуть".
- Выкладываем оладьи на сковородку ложкой и жарим с двух сторон до золотистости. Тесто убираем с краев, чтобы оставить пузырьки воздуха внутри.
- Выкладываем оладьи на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Подаем со сметаной или любимым вареньем.
Приятного аппетита!
Часть украинской культуры: как приготовить легендарную кашу "Зозуля".