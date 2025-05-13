Он заставит забыть об альтернативах: салат "Берлинский" –это просто праздник на каждый день

Этот салат обычно готовят на праздники, но ничего не мешает подать его на любую семейную трапезу. Он вкусный, питательный и очень легко готовится.

Этот салат не только легкий в исполнении, но и сочетает в себе все любимые повседневные ингредиенты. Приготовьте его раз – и вам придется заставлять себя не повторять рецепт каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм "Смаколик.юа".

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Рецепт салата "Берлинский"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

заправка:

– 2 желтка;

– 2 столовые ложки майонеза, йогурта или сметаны;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– соль и перец по вкусу;

салат:

– 300 граммов ветчины;

– 300 граммов маринованных огурцов;

– 1 болгарский перец;

– 2 яйца;

– 2 белка;

– 1 маленький пучок зеленого лука;

– 100 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Сначала готовим соус. Желток разминаем с горчицей, добавляем остальные ингредиенты и вымешиваем до однородности. Все ингредиенты для салата крупно нарезаем. Смешиваем и заправляем. Вот и все – салат готов к подаче!

Приятного аппетита!

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