Он заставит забыть об альтернативах: салат "Берлинский" –это просто праздник на каждый день
Этот салат обычно готовят на праздники, но ничего не мешает подать его на любую семейную трапезу. Он вкусный, питательный и очень легко готовится.
Этот салат не только легкий в исполнении, но и сочетает в себе все любимые повседневные ингредиенты. Приготовьте его раз – и вам придется заставлять себя не повторять рецепт каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм "Смаколик.юа".
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Рецепт салата "Берлинский"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
заправка:
– 2 желтка;
– 2 столовые ложки майонеза, йогурта или сметаны;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– соль и перец по вкусу;
салат:
– 300 граммов ветчины;
– 300 граммов маринованных огурцов;
– 1 болгарский перец;
– 2 яйца;
– 2 белка;
– 1 маленький пучок зеленого лука;
– 100 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Сначала готовим соус. Желток разминаем с горчицей, добавляем остальные ингредиенты и вымешиваем до однородности.
- Все ингредиенты для салата крупно нарезаем.
- Смешиваем и заправляем. Вот и все – салат готов к подаче!
Приятного аппетита!
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