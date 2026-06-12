Главный летний салат с черешней: такого колорита вы давно не испытывали
Ягоды и фрукты – — это не только возможность насладиться вкусными десертами, но и интересные варианты для салатов. Например, черешня прекрасно сочетается с творогом.
Салат с черешней позволит по-новому ощутить вкус лета и порадовать себя оригинальным сочетанием вкусов. Как сделать это легко и без усилий – рассказывает TikTok go.yana.
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Как приготовить салат с черешней?
Ингредиенты:
– черешня;
– листья салата;
– 2 огурца;
– мягкая фета (моцарелла, рикотта, бурата или любой мягкий сыр);
– черника (по желанию);
– орешки (поджарить на сухой сковороде, чтобы раскрылся вкус и аромат);
заправка:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– соль;
– итальянская смесь специй.
Этот салат вас приятно удивит: смотрите видео
Приготовление:
- Для приготовления салата сначала тщательно промойте и обсушите листья у,, после чего порвите их руками на небольшие кусочки прямо в глубокую миску.
- Свежие огурцы нарежьте тонкими ломтиками, а из вымытой черешни удалите косточки и разделите каждую ягоду пополам.
- Орешки выложите на сухую сковороду и слегка поджарьте несколько минут до появления интенсивного аромата, а для соуса отдельно смешайте оливковое масло с яблочным уксусом, солью и итальянскими специями.
- Поверх салатных листьев аккуратно разложите подготовленные огурцы, половинки черешни и, по желанию, голубику, добавьте кусочки мягкого сыра, посыпьте блюдо хрустящими орешками и перед самой подачей равномерно полейте все пряной заправкой.