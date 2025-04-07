7 апреля, 23:33
Колоритный пасхальный салат с хреном: выглядит как в лучшем ресторане и имеет долгую историю
Салаты – обязательный гость любой праздничной программы. И колоритные ингредиенты придадут застолью особых оттенков.
Этот салат имеет долгую историю, но если выложить его слоями, то это придаст ему ресторанной эстетики. 24 Канал предлагает обязательно воспроизвести это лакомство с ТикТок tak.smachno.tyt.
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Рецепт салата с хреном
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 5 – 6 вареных яиц;
– 2 малых куриных филе (жарим с любимыми специями);
– 120 граммов изюма (замоченного в кипятке на 20 минут);
– 100 – 150 граммов готового хрена;
– майонез.
Как приготовить салат с хреном: видео
Приготовление:
- Все ингредиенты готовим заранее.
- Белки отделяем от желтков, натираем.
- Выкладываем салат слоями: яйцо, хрен, майонез, изюм, кусочки куриного филе.
- Сверху можно затереть сыром, желтком или украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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