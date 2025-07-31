Сколько к столу не подай – все равно будет мало: салат с баклажанами, который покоряет всех
- Баклажаны – замечательная основа для вкусного салата.
- Лук для салата надо мариновать, так вкус блюда будет еще лучше.
Как бы вы ни приготовили баклажаны, они всегда вызывают восторг. А особенно, когда их вкус гармонично подчеркивают дополнительные ингредиенты.
Этот салат такой сытный и аппетитный, что к нему можно даже не готовить гарнир или мясо. В сезон баклажанов проходить мимо него просто нельзя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Интересно Идеальные котлеты без хлеба: 3 альтернативных ингредиента для сочного блюда
Как приготовить вкусный салат из баклажанов?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 вареных яйца;
– 1 лук;
– 30 граммов укропа;
– перец по вкусу;
– майонез для заправки;
маринад для лука:
– 100 миллилитров кипятка;
– 3 столовые ложки уксуса;
– пол чайной ложки соли;
– чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Баклажаны нарезаем произвольной формой. Добавляем соль и оставляем, чтобы они пустили лишнюю влагу.
- Лук нарезаем перьями. Заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты для маринада, перемешиваем и оставляем.
- Баклажаны отжимаем от влаги и жарим на масле 7 – 10 минут до золотистости.
- Остальные ингредиенты нарезаем произвольной формой.
- Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
Сладкие и нежные: рецепт традиционных лепешек на Маковея.