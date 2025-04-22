Все жалуются, что теперь хотят готовить его каждый день: рецепт знаменитого салата с языком
Салат из языка – это нотки изящества, которые можно смаковать каждый день. Тем более, что ингредиенты это вполне позволяют.
Язык – это не просто вкусный деликатес, но и источник большого количества питательных веществ. Поэтому этот салат станет вкусным и полезным перекусом на каждый день и даже будет уместным на праздничном столе, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт салата с языком
- Время: 20 минут + приготовление языка
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов языка;
– 2 луковицы;
– полбанки консервированного горошка;
– щепотка соли и перца;
– 1 столовая ложка уксуса;
– щепотка перца горошком;
– 2 – 3 лавровых листа;
– 200 граммов грибов;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 ломтика ржаного хлеба.
Приготовление:
- Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и положите туда язык. Добавьте лавровый лист, душистый перец и немного соли. Варите примерно 1,5 – 2 часа до готовности. После этого снимите кожуру, удалите железы и нарежьте язык тонкой соломкой.
- Очистите лук, нарежьте его полукольцами. Переложите в глубокую миску, посолите, добавьте уксус и залейте кипятком. Оставьте мариноваться на 15 – 20 минут. После этого воду слейте, а лук слегка поперчите.
- Шампиньоны тщательно промойте, нарежьте кусочками среднего размера. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до готовности.
- Приготовьте хрустящие гренки: нарежьте ржаной хлеб толстой соломкой и подсушите на сухой сковороде до золотистости.
- В большую салатницу высыпьте зеленый горошек (воду из банки предварительно слейте), добавьте подготовленный язык, маринованный лук, жареные грибы и сухарики. Перед подачей заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
Приятного аппетита!
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