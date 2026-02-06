Дешевые продукты, а вкус на миллион: делаем салат "Богатая невеста"

Вкусный салат уместен в любой ситуации. А тем более, когда дешевые ингредиенты позволяют замахнуться на изысканность.

"Богатая невеста" – это салат, который сделает праздничным даже обычный день. Он требует простых ингредиентов и кроме вкуса еще и очень сытный, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Богатая невеста"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 350 граммов вареного картофеля;

– 4 вареных яйца;

– 180 граммов плавленого сырка (поставить в морозильник);

– соль и перец по вкусу;

– маринованный лук.

Приготовление:

Филе нарезаем кубиками, выкладываем слоем, солим, перчим и делаем сеточку майонеза. Следующий слой – маринованный лук и натертый вареный картофель, снова делаем сеточку майонеза. Отдельно натираем желтки, делаем сеточку майонеза и натираем плавленые сырки. Последним слоем натираем белки и ставим салат на несколько часов в холодильник.

Как сварить сочное филе на салат?

Чтобы куриное филе в салате не напоминало сухие "опилки", его нужно не просто варить, а скорее бережно томить. Главная ошибка – длительное кипячение на сильном огне, из-за которого белок сжимается и выталкивает весь сок наружу, рассказывает Smakosze.

Надо придерживаться нескольких правил, чтобы мясо получилось непревзойденным:

Температурный шок

Кладите филе не в холодную воду, а в кипящий бульон. Когда мясо попадает в кипяток, белок на поверхности мгновенно сворачивается, создавая невидимый барьер, который удерживает все соки внутри.

Бульон вода

Вода для варки должна быть вкусной сама по себе. Добавьте соль, перец, специи, травы, маленькую луковицу и зубчик чеснока.

Варить – ровно 15 минут

Когда вы положили мясо в кипяток, дождитесь повторного закипания, уменьшите огонь до минимума (чтобы едва булькало) и варите ровно 15 минут. Для большого филе может понадобиться 20 минут, но не больше.

Охлаждайте в бульоне

Дайте филе полностью остыть прямо в том бульоне, где оно варилось. Мясо впитает часть жидкости обратно и станет невероятно сочным.

