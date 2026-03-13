Из обычной мивины – два салата: бюджетные рецепты на скорую руку

Салат из мивины давно вышел за пределы студенческой классики. Если добавить несколько простых продуктов, он легко превращается во вкусную закуску с выразительным вкусом и нормальной текстурой.

Все готовится быстро – запарили основу, нарезали добавки, смешали. Один вариант получается свежее благодаря огурцу и крабовым палочкам, другой – сытнее, с колбасой и яйцами.

Как приготовить салат с мивиной и крабовыми палочками?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления;

– 300 граммов огурцов;

– 350 граммов крабовых палочек или крабового мяса;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– укроп по вкусу;

– майонез по вкусу.

Делаем салат, который все любят: видео

Приготовление:

Залейте "Мивину" кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы она запарилась. После этого слейте воду. Крабовые палочки или крабовое мясо нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте огурцы. Соедините подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте кукурузу, соль, перец, укроп и майонез. Все хорошо перемешайте и сразу подавайте.

Как приготовить салат с мивиной и колбасой?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления;

– 300 – 350 граммов вареной колбасы;

– 3 – 5 вареных яиц;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– зелень по вкусу;

– 150 – 200 граммов майонеза;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу.

Делаем сытный салат за несколько минут: видео

Приготовление:

Вермишель быстрого приготовления выложите в миску, приправу уберите, залейте кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли. Затем слейте всю воду. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте вареные яйца. Переложите все в большую миску, добавьте кукурузу и мелко нарезанную зелень. Заправьте майонезом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Если салат кажется суховатым, добавьте еще немного майонеза.

