13 марта, 09:07
2

Из обычной мивины – два салата: бюджетные рецепты на скорую руку

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с мивиной, огурцами и крабовыми палочками готовится за 20 минут и включает макароны, огурцы, крабовые палочки, консервированную кукурузу, соль, перец, укроп и майонез.
  • Салат с мивиной и колбасой также готовится за 20 минут и содержит макароны, вареную колбасу, вареные яйца, консервированную кукурузу, зелень, майонез, соль и перец.

Салат из мивины давно вышел за пределы студенческой классики. Если добавить несколько простых продуктов, он легко превращается во вкусную закуску с выразительным вкусом и нормальной текстурой.

Все готовится быстро – запарили основу, нарезали добавки, смешали. Один вариант получается свежее благодаря огурцу и крабовым палочкам, другой – сытнее, с колбасой и яйцами.

Как приготовить салат с мивиной и крабовыми палочками?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления; 
– 300 граммов огурцов; 
– 350 граммов крабовых палочек или крабового мяса; 
– 1 банка консервированной кукурузы; 
– соль по вкусу; 
– перец по вкусу; 
– укроп по вкусу; 
– майонез по вкусу.

Делаем салат, который все любят: видео

Приготовление:

  1. Залейте "Мивину" кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы она запарилась. После этого слейте воду.
  2. Крабовые палочки или крабовое мясо нарежьте мелкими кубиками.
  3. Так же нарежьте огурцы.
  4. Соедините подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте кукурузу, соль, перец, укроп и майонез.
  5. Все хорошо перемешайте и сразу подавайте.

Как приготовить салат с мивиной и колбасой?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления; 
– 300 – 350 граммов вареной колбасы; 
– 3 – 5 вареных яиц; 
– 1 банка консервированной кукурузы; 
– зелень по вкусу; 
– 150 – 200 граммов майонеза; 
– соль по вкусу; 
– перец по вкусу.

Делаем сытный салат за несколько минут: видео

Приготовление:

  1. Вермишель быстрого приготовления выложите в миску, приправу уберите, залейте кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли. Затем слейте всю воду.
  2. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте вареные яйца.
  3. Переложите все в большую миску, добавьте кукурузу и мелко нарезанную зелень.
  4. Заправьте майонезом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  5. Если салат кажется суховатым, добавьте еще немного майонеза.

