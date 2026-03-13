Зі звичайної мівіни – два салати: бюджетні рецепти на швидку руку

Салат із мівіни давно вийшов за межі студентської класики. Якщо додати кілька простих продуктів, він легко перетворюється на смачну закуску з виразним смаком і нормальною текстурою.

Усе готується швидко – запарили основу, нарізали додатки, змішали. Один варіант виходить свіжішим вналідок огірка й крабових паличок, інший – ситнішим, із ковбасою та яйцями.

Як приготувати салат з мівіною та крабовими паличками?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 пачки "Мівіни" або інших макаронів швидкого приготування;

– 300 грамів огірків;

– 350 грамів крабових паличок або крабового м’яса;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– кріп до смаку;

– майонез до смаку.

Робимо салат, який усі люблять: відео

Приготування:

Залийте "Мівіну" окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вона запарилася. Після цього злийте воду. Крабові палички або крабове м’ясо наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте огірки. З’єднайте підготовлені інгредієнти в глибокій мисці, додайте кукурудзу, сіль, перець, кріп і майонез. Усе добре перемішайте й одразу подавайте.

Як приготувати салат з мівіною та ковбасою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 пачки "Мівіни" або інших макаронів швидкого приготування;

– 300 – 350 грамів вареної ковбаси;

– 3 – 5 варених яєць;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– зелень до смаку;

– 150 – 200 грамів майонезу;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Робимо ситний салат за кілька хвилин: відео

Приготування:

Вермішель швидкого приготування викладіть у миску, приправу заберіть, залийте окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вони розм’якли. Потім злийте всю воду. Варену ковбасу наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте варені яйця. Перекладіть усе у велику миску, додайте кукурудзу та дрібно нарізану зелень. Заправте майонезом, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Якщо салат здається сухуватим, додайте ще трохи майонезу.

