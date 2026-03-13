Зі звичайної мівіни – два салати: бюджетні рецепти на швидку руку
- Салат з мівіною, огірками та крабовими паличками готується за 20 хвилин і включає макарони, огірки, крабові палички, консервовану кукурудзу, сіль, перець, кріп та майонез.
- Салат з мівіною та ковбасою також готується за 20 хвилин і містить макарони, варену ковбасу, варені яйця, консервовану кукурудзу, зелень, майонез, сіль та перець.
Салат із мівіни давно вийшов за межі студентської класики. Якщо додати кілька простих продуктів, він легко перетворюється на смачну закуску з виразним смаком і нормальною текстурою.
Усе готується швидко – запарили основу, нарізали додатки, змішали. Один варіант виходить свіжішим вналідок огірка й крабових паличок, інший – ситнішим, із ковбасою та яйцями.
Як приготувати салат з мівіною та крабовими паличками?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 пачки "Мівіни" або інших макаронів швидкого приготування;
– 300 грамів огірків;
– 350 грамів крабових паличок або крабового м’яса;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– кріп до смаку;
– майонез до смаку.
Робимо салат, який усі люблять: відео
Приготування:
- Залийте "Мівіну" окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вона запарилася. Після цього злийте воду.
- Крабові палички або крабове м’ясо наріжте дрібними кубиками.
- Так само наріжте огірки.
- З’єднайте підготовлені інгредієнти в глибокій мисці, додайте кукурудзу, сіль, перець, кріп і майонез.
- Усе добре перемішайте й одразу подавайте.
Як приготувати салат з мівіною та ковбасою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 пачки "Мівіни" або інших макаронів швидкого приготування;
– 300 – 350 грамів вареної ковбаси;
– 3 – 5 варених яєць;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– зелень до смаку;
– 150 – 200 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Робимо ситний салат за кілька хвилин: відео
Приготування:
- Вермішель швидкого приготування викладіть у миску, приправу заберіть, залийте окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вони розм’якли. Потім злийте всю воду.
- Варену ковбасу наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте варені яйця.
- Перекладіть усе у велику миску, додайте кукурудзу та дрібно нарізану зелень.
- Заправте майонезом, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
- Якщо салат здається сухуватим, додайте ще трохи майонезу.
