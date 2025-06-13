Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски 5 хвилин і він на столі: найпростіший рецепт азійського салату з огірків
13 июня, 10:35
2

Несколько минут – и он на столе: самый простой рецепт азиатского салата из огурцов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Самый простой рецепт азиатского салата из огурцов можно приготовить за 5 минут.
  • Салат является примером блюд азиатской кухни, известных своим вкусом и простотой исполнения.

Азиатская кухня известна не только вкусом своих блюд, но и простотой их исполнения. И этот салат очередное тому подтверждение.

Этот быстрый салат станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Он придаст трапезе особых акцентов и обязательно порадует свежестью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб ChefSteps.

Не пропустите Как оладьи, но лучше: аппетитные блины без сахара, молока и дрожжей за 15 минут

Рецепт азиатского салата из огурцов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 4 огурца;
– пол красного перца чили;
– пол пучка зеленого лука;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– треть пучка кинзы;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1 столовая ложка кунжутного масла.

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно промойте и обрежьте кончики. Нарежьте их как можно тоньше – слайсами или с помощью овощерезки.
  2. В глубокой миске соедините соевый соус, уксус и оба вида масла. Добавьте нарезанные огурцы, перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись заправкой. Оставьте настояться примерно на 5 минут.
  3. Тем временем измельчите зеленый лук и острый перец чили. Листья кинзы отделите от стеблей.
  4. К огуречной смеси добавьте лук, чили и половину подготовленной кинзы. Перемешайте все еще раз.
  5. Попробуйте на вкус. Если нужно – подсолите или добавьте немного соевого соуса.
  6. Перед подачей украсьте салат остатками кинзы.

Приятного аппетита!

Никто не угадает, из чего она: аппетитная намазка из кабачков.