Несколько минут – и он на столе: самый простой рецепт азиатского салата из огурцов

Азиатская кухня известна не только вкусом своих блюд, но и простотой их исполнения. И этот салат очередное тому подтверждение.

Этот быстрый салат станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Он придаст трапезе особых акцентов и обязательно порадует свежестью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб ChefSteps. Не пропустите Как оладьи, но лучше: аппетитные блины без сахара, молока и дрожжей за 15 минут Рецепт азиатского салата из огурцов Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 4 огурца;

– пол красного перца чили;

– пол пучка зеленого лука;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка рисового уксуса;

– треть пучка кинзы;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка кунжутного масла. Приготовление: Огурцы тщательно промойте и обрежьте кончики. Нарежьте их как можно тоньше – слайсами или с помощью овощерезки. В глубокой миске соедините соевый соус, уксус и оба вида масла. Добавьте нарезанные огурцы, перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись заправкой. Оставьте настояться примерно на 5 минут. Тем временем измельчите зеленый лук и острый перец чили. Листья кинзы отделите от стеблей. К огуречной смеси добавьте лук, чили и половину подготовленной кинзы. Перемешайте все еще раз. Попробуйте на вкус. Если нужно – подсолите или добавьте немного соевого соуса. Перед подачей украсьте салат остатками кинзы. Приятного аппетита! Никто не угадает, из чего она: аппетитная намазка из кабачков.