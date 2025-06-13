13 июня, 10:35
Несколько минут – и он на столе: самый простой рецепт азиатского салата из огурцов
Основні тези
- Самый простой рецепт азиатского салата из огурцов можно приготовить за 5 минут.
- Салат является примером блюд азиатской кухни, известных своим вкусом и простотой исполнения.
Азиатская кухня известна не только вкусом своих блюд, но и простотой их исполнения. И этот салат очередное тому подтверждение.
Этот быстрый салат станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Он придаст трапезе особых акцентов и обязательно порадует свежестью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб ChefSteps.
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Рецепт азиатского салата из огурцов
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 огурца;
– пол красного перца чили;
– пол пучка зеленого лука;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– треть пучка кинзы;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1 столовая ложка кунжутного масла.
Приготовление:
- Огурцы тщательно промойте и обрежьте кончики. Нарежьте их как можно тоньше – слайсами или с помощью овощерезки.
- В глубокой миске соедините соевый соус, уксус и оба вида масла. Добавьте нарезанные огурцы, перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись заправкой. Оставьте настояться примерно на 5 минут.
- Тем временем измельчите зеленый лук и острый перец чили. Листья кинзы отделите от стеблей.
- К огуречной смеси добавьте лук, чили и половину подготовленной кинзы. Перемешайте все еще раз.
- Попробуйте на вкус. Если нужно – подсолите или добавьте немного соевого соуса.
- Перед подачей украсьте салат остатками кинзы.
Приятного аппетита!
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