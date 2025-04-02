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2 апреля, 17:30
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Не такой, как все: готовим необычный салат из пекинской капусты, который приятно удивит каждого

Марта Касиянчук

Сочный и нежный салат из "пекинки" считается одним из лучших вариантов легких салатов для праздничного стола. Но это не значит, что его нельзя приготовить и в будний день к ужину.

Готовится он очень быстро, но результат при этом получается вкусным. Рецептом необычного салата из пекинской капусты, яйца и кукурузы делится 24 Канал.

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Салат из пекинской капусты и кукурузы

  • Время: 10 минут
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты:
– 1/2 пекинской капусты;
– 2 яйца;
– 80 граммов консервированной кукурузы;
– зеленый лук;
– любимые специи;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Капусту мелко нарежьте.
     
  2. Яйца взбейте со специями и пожарьте два тонких блина. Сверните оба в рулетики и нарежьте на полоски.
     
  3. Соедините ингредиенты вместе с кукурузой и луком. Добавьте майонез и перемешайте – простой салат из пекинской капусты готов.

Приятного аппетита!

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