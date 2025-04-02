Не такой, как все: готовим необычный салат из пекинской капусты, который приятно удивит каждого

Сочный и нежный салат из "пекинки" считается одним из лучших вариантов легких салатов для праздничного стола. Но это не значит, что его нельзя приготовить и в будний день к ужину.

Готовится он очень быстро, но результат при этом получается вкусным. Рецептом необычного салата из пекинской капусты, яйца и кукурузы делится 24 Канал. Читайте также В сочетании с мясными блюдами – идеально: легкий салат на Пасху, который должен быть на столе Салат из пекинской капусты и кукурузы Время: 10 минут

10 минут Порции: 3 – 4 Ингредиенты:

– 1/2 пекинской капусты;

– 2 яйца;

– 80 граммов консервированной кукурузы;

– зеленый лук;

– любимые специи;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза. Приготовление: Капусту мелко нарежьте.

Яйца взбейте со специями и пожарьте два тонких блина. Сверните оба в рулетики и нарежьте на полоски.

Соедините ингредиенты вместе с кукурузой и луком. Добавьте майонез и перемешайте – простой салат из пекинской капусты готов. Приятного аппетита! К теме: как приготовить домашний майонез.