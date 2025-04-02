2 апреля, 17:30
Не такой, как все: готовим необычный салат из пекинской капусты, который приятно удивит каждого
Сочный и нежный салат из "пекинки" считается одним из лучших вариантов легких салатов для праздничного стола. Но это не значит, что его нельзя приготовить и в будний день к ужину.
Готовится он очень быстро, но результат при этом получается вкусным. Рецептом необычного салата из пекинской капусты, яйца и кукурузы делится 24 Канал.
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Салат из пекинской капусты и кукурузы
- Время: 10 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 1/2 пекинской капусты;
– 2 яйца;
– 80 граммов консервированной кукурузы;
– зеленый лук;
– любимые специи;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Капусту мелко нарежьте.
- Яйца взбейте со специями и пожарьте два тонких блина. Сверните оба в рулетики и нарежьте на полоски.
- Соедините ингредиенты вместе с кукурузой и луком. Добавьте майонез и перемешайте – простой салат из пекинской капусты готов.
Приятного аппетита!
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