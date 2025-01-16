УКР РУС
16 января 2025, 15:53
2

Этому рецепту фигура скажет "спасибо": готовим витаминный салат из сельдерея, груши и фундука

Марта Касиянчук

Этот салат привлекает внимание любителей сочных и пикантных блюд. Быстрый и бюджетный рецепт обещает стать ярким дополнением как к любому праздничному столу, так и к повседневному рациону.

Свежий салат наполнен различными вкусами: в его состав входит груша, сельдерей, изюм, орехи и пармезан под пикантным соусом. Как приготовить витаминный салат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

    Читайте также Когда очень хочется остренького: готовим морковь по-корейски на скорую руку

    Витаминный салат из сельдерея, груши и фундука

    • Время: 20 минут
    • Порции: 8

    Ингредиенты для салата:
    – 8 стеблей сельдерея;
    – 1 небольшой фенхель;
    – 1 – 2 груши;
    – 150 граммов фундука;
    – 100 граммов пармезана;
    – 100 граммов светлого изюма;
    – 2 столовые ложки эстрагона.

    Для заправки: 
    – 1 спелая груша;
    – 2 столовые ложки оливкового масла;
    – 2 столовые ложки нефильтрованного яблочного уксуса;
    – 1 столовая ложка меда;
    – 1/2 чайной ложки соли;
    – 1/4 чайной ложки черного перца;
    – 1 столовая ложка лимонного сока;
    – 1 столовая ложка свежего эстрагона.

    Приготовление:

    1. Для заправки в чаше блендера смешайте одну очищенную грушу, оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль, перец и лимонный сок до однородного состояния. Добавьте измельченный эстрагон.
       
    2. В большой миске смешайте мелко нарезанный сельдерей и фенхель, очищенную и нарезанную пластинками грушу, измельченный фундук, натертый пармезан, изюм и эстрагон. Добавьте заправку и перемешайте.
       
    3. Разложите салат по тарелкам. Посыпьте листьями фенхеля, эстрагоном и фундуком и подавайте.

    Приятного аппетита!

    Понравился рецепт? Тогда приготовьте и крабовый салат по-новому.