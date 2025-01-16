Этому рецепту фигура скажет "спасибо": готовим витаминный салат из сельдерея, груши и фундука

Этот салат привлекает внимание любителей сочных и пикантных блюд. Быстрый и бюджетный рецепт обещает стать ярким дополнением как к любому праздничному столу, так и к повседневному рациону.

Свежий салат наполнен различными вкусами: в его состав входит груша, сельдерей, изюм, орехи и пармезан под пикантным соусом. Как приготовить витаминный салат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также Когда очень хочется остренького: готовим морковь по-корейски на скорую руку Витаминный салат из сельдерея, груши и фундука Время: 20 минут

20 минут Порции: 8 Ингредиенты для салата:

– 8 стеблей сельдерея;

– 1 небольшой фенхель;

– 1 – 2 груши;

– 150 граммов фундука;

– 100 граммов пармезана;

– 100 граммов светлого изюма;

– 2 столовые ложки эстрагона.



Для заправки:

– 1 спелая груша;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки нефильтрованного яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка меда;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки черного перца;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка свежего эстрагона. Приготовление: Для заправки в чаше блендера смешайте одну очищенную грушу, оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль, перец и лимонный сок до однородного состояния. Добавьте измельченный эстрагон.

В большой миске смешайте мелко нарезанный сельдерей и фенхель, очищенную и нарезанную пластинками грушу, измельченный фундук, натертый пармезан, изюм и эстрагон. Добавьте заправку и перемешайте.

Разложите салат по тарелкам. Посыпьте листьями фенхеля, эстрагоном и фундуком и подавайте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и крабовый салат по-новому.