Этому рецепту фигура скажет "спасибо": готовим витаминный салат из сельдерея, груши и фундука
Этот салат привлекает внимание любителей сочных и пикантных блюд. Быстрый и бюджетный рецепт обещает стать ярким дополнением как к любому праздничному столу, так и к повседневному рациону.
Свежий салат наполнен различными вкусами: в его состав входит груша, сельдерей, изюм, орехи и пармезан под пикантным соусом. Как приготовить витаминный салат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Витаминный салат из сельдерея, груши и фундука
- Время: 20 минут
- Порции: 8
Ингредиенты для салата:
– 8 стеблей сельдерея;
– 1 небольшой фенхель;
– 1 – 2 груши;
– 150 граммов фундука;
– 100 граммов пармезана;
– 100 граммов светлого изюма;
– 2 столовые ложки эстрагона.
Для заправки:
– 1 спелая груша;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки нефильтрованного яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки черного перца;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка свежего эстрагона.
Приготовление:
- Для заправки в чаше блендера смешайте одну очищенную грушу, оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль, перец и лимонный сок до однородного состояния. Добавьте измельченный эстрагон.
- В большой миске смешайте мелко нарезанный сельдерей и фенхель, очищенную и нарезанную пластинками грушу, измельченный фундук, натертый пармезан, изюм и эстрагон. Добавьте заправку и перемешайте.
- Разложите салат по тарелкам. Посыпьте листьями фенхеля, эстрагоном и фундуком и подавайте.
Приятного аппетита!
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